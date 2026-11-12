Revisione e freno a mano elettrico: cosa cambia nella prova al banco

Il freno a mano con la classica leva tra i sedili è sempre più raro: su molte auto recenti è stato sostituito da un semplice pulsante. Un’evoluzione che ha conseguenze anche nei centri di revisione, dove le prove sui freni sono state pensate per sistemi meccanici. A fare chiarezza è la Circolare prot. 31250 del 14 ottobre 2026 della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il documento risponde alle numerose richieste arrivate dalle associazioni di categoria per semplificare e velocizzare le operazioni di revisione, ma ribadisce un principio: contenuti, metodi di controllo e valutazione delle carenze devono restare conformi all’Allegato I del DM 19 maggio 2017, n. 214, relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore Tra i sette punti affrontati, il secondo riguarda proprio i freni.

IL MISURATORE DI SFORZO ALLA LEVA

Il primo chiarimento riguarda il trasduttore misuratore di sforzo, comunemente chiamato “misuratore di sforzo alla leva”: lo strumento che, durante la prova del freno di stazionamento, rileva la forza applicata dall’ispettore sul comando. Le associazioni ne avevano chiesto l’eliminazione. Il Ministero risponde che il misuratore può essere omesso quando il freno di soccorso risulta inglobato nel circuito del freno di servizio. In altre parole, se la funzione di emergenza, cioè la capacità di fermare il veicolo in caso di guasto, è già garantita dall’impianto frenante principale, misurare lo sforzo sulla leva non è più indispensabile. Si tratta di una semplificazione mirata, valida solo in questa configurazione.

PERCHÉ L’EPB METTE IN DIFFICOLTÀ IL BANCO A RULLI

Il secondo chiarimento, distinto dal precedente, riguarda direttamente il freno di stazionamento elettrico, noto con la sigla EPB (Electronic Parking Brake). La circolare ricorda che la prova al banco a rulli di questo dispositivo può essere omessa o eseguita in modo non tradizionale. Il motivo è tecnico: quando l’elettronica rileva lo spegnimento del veicolo, l’EPB blocca le ruote in automatico e all’improvviso. Se in quel momento le ruote stanno girando sui rulli, il blocco repentino può danneggiare il meccanismo delle pinze freno oppure il banco stesso. Il rischio, quindi, riguarda sia l’auto del cliente sia l’attrezzatura del centro.

“MODO OFFICINA” E PROCEDURE DEL COSTRUTTORE

Per superare il problema, la circolare indica un’alternativa: adottare la specifica procedura prevista dal costruttore, il cosiddetto “modo officina”, oppure la “sequenza del costruttore”, cioè una serie di accensioni e spegnimenti del quadro in tempi precisi, quando questa è nota o disponibile. È importante sottolineare che il controllo del freno di stazionamento elettrico non viene abolito: cambia soltanto la modalità con cui può essere eseguito, nei casi previsti, per verificare il sistema senza provocare danni.

Per i centri di revisione, la conseguenza pratica è la necessità di raccogliere e tenere a disposizione le procedure dei costruttori per i modelli dotati di EPB più frequenti in officina, confrontandosi con il responsabile tecnico prima di applicare una modalità operativa su MCTCNet2. Un approccio coerente con quello indicato nella stessa circolare per le auto ibride, dove spetta all’ispettore reperire la procedura del costruttore per la prova dei gas di scarico. Per gli automobilisti non cambia nulla: la revisione resta completa, ma diventa più sicura anche per la loro auto.