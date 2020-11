Scopriamo insieme i vari tipi di freno di stazionamento elettrico, come funzionano e le anomalie che possono verificarsi

Un componente di recente introduzione sulle autovetture è il freno di stazionamento elettrico. Questo tipo di freno è ormai di serie sulle vetture gamma medio-alta libera spazio nella zona della plancia e del tunnel. Sulle utilitarie e sulle citycar invece permane il tradizionale freno a mano. Vediamo insieme come funziona il freno di stazionamento elettrico, i problemi più frequenti e cosa controllare.

Articolo aggiornato il 20 novembre 2020 alle ore 8:00

FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO: COME FUNZIONA

Con il freno di stazionamento elettrico, la leva del freno a mano è sostituita con un pulsante e una centralina elettronica. In genere integra le funzioni di hillholder o di Auto-hold che tiene frenata la vettura in salita o quando si è fermi al semaforo. Nelle ultime realizzazioni la centralina viene integrata nel sistema ESC con riduzione dei costi e una migliore integrazione rispetto agli altri sistemi di bordo. I freni di stazionamento elettrici sono disponibili fondamentalmente in due tipologie: vediamo in dettaglio come sono fatte e che tipo di problemi possono provocare.

FRENO ELETTRICO CON LE FUNI

La prima tipologia di freno di stazionamento che andremo ad analizzare può considerarsi un vero e proprio ibrido con il freno a mano tradizionale in quanto mantiene le funi che azionano le ganasce integrate nei dischi posteriori. In questo caso il motorino elettrico (vedi foto sopra) serve semplicemente a tirare le funi e sostituisce quindi solamente la leva ad azionamento manuale. Questo tipo di sistema, come il tradizionale freno a mano, può avere un rendimento decrescente nel tempo per via del deterioramento delle funi. La maggior parte dei problemi di questo sistema si verificano in caso di freddo intenso: in questo tipo di situazione può capitare che il freno di stazionamento rimanga bloccato anche se disattivato dall’apposito pulsante. In caso, è necessario sbloccare il sistema con un attrezzo speciale del costruttore dell’auto o del fornitore del freno di stazionamento: questa operazione può essere compiuta solo da meccanici specializzati.

FRENO A MANO ELETTRICO: PINZE E TAMBURI

Nella tipologia con due motorini (uno per ruota) ogni singolo motorino ingrana su un meccanismo che agisce sui freni ruota. Nel caso di freno di stazionamento integrato nelle pinze la forza frenante è maggiore di quella del classico freno di stazionamento. Generalmente questi sistemi sono attivati, una volta parcheggiata la vettura, due volte a distanza di qualche minuto con coppie sempre maggiori in modo da garantire la massima sicurezza. Il vantaggio di questo sistema riguarda, oltre che la potenza frenante maggiore, anche la flessibilità. Essendo il sistema gestito solo elettricamente è possibile applicare il freno di stazionamento anche sulle ruote anteriori (nel mercato americano già si trova qualche applicazione di questo tipo) in modo da aumentare ulteriormente la sicurezza. Questo tipo di freno di stazionamento risulta al momento meno problematico per ciò che riguarda l’affidabilità.

MANUTENZIONE FRENO A MANO ELETTRICO

Il freno di stazionamento elettrico offre degli innegabili vantaggi estetici a bordo della vettura, rendendo molto più spaziosa e pulita la consolle centrale. Permangono dubbi sulla efficienza come freno di emergenza (funzione che il codice della strada prevede possa essere svolta dal freno di stazionamento). Nelle nostre prove su strada abbiamo verificato saltuariamente il rischio di perdita della stabilità in particolar modo nelle versioni con i motorini montati sulle pinze. I controlli periodici sono da effettuarsi durante il tagliando auto e riguardano principalmente il corretto funzionamento dei motorini e il controllo dell’usura dei materiali d’attrito. Nel caso della versione con le funi bisogna controllare anche l’usura delle funi stesse. Per quanto riguarda il fai da te, è assolutamente sconsigliato: anche la semplice sostituzione delle pastiglie freno richiede l’utilizzo dello strumento diagnostico che comandi l’apertura della pinza (se si disattiva il freno dal pulsante nell’abitacolo il freno si riattiverà dopo poco tempo con il rischio di lesioni per chi stesse intervenendo sul veicolo).