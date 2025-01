Revisione auto in Germania 2025: come funziona e quando farla

La revisione dei veicoli a motore in Germania, comunemente nota come “Hauptuntersuchung” (HU), è una procedura obbligatoria che garantisce la sicurezza stradale, la conformità normativa e la compatibilità ambientale di ogni veicolo. Introdotta ufficialmente il 1° dicembre 1951, l’HU è una verifica essenziale per assicurare che i veicoli non idonei alla circolazione non rappresentino un pericolo per gli utenti della strada. Non a caso in Germania circa il 20% di veicoli non supera la revisione. Vediamo in dettaglio come funziona la revisione auto in Germania e quali sono le scadenze da rispettare.

REVISIONE AUTO IN GERMANIA: QUANDO FARLA E QUANTO COSTA

Per i veicoli di nuova immatricolazione, la prima revisione deve essere effettuata entro tre anni dalla data di immatricolazione. Successivamente, la revisione deve essere ripetuta ogni due anni. La responsabilità di sottoporre il veicolo alla revisione nei tempi previsti ricade esclusivamente sul proprietario, che è anche tenuto a sostenere i costi per la revisione che in Germania sono pari a circa 65 euro. La revisione auto in Germania può essere effettuata presso qualsiasi centro tecnico autorizzato TÜV, DEKRA , GTÜ o KÜS.

Se il veicolo è dotato di una targa stagionale e la revisione cade durante il periodo di “riposo”, l’HU dovrà essere effettuata nel primo mese del successivo periodo di esercizio. Per esempio, se la revisione scade a gennaio e il veicolo torna in circolazione a maggio, il controllo può essere rimandato a maggio.

Dal 1° luglio 2012, la successiva revisione avrà sempre luogo 24 mesi dopo l’ultima ispezione effettuata, anche in caso di ritardo, esattamente come la procedura di revisione auto in Italia, fermo restando che il veicolo non deve circolare a revisione scaduta. Tuttavia, se il ritardo supera i due mesi, verrà applicata un’ispezione supplementare, con un aumento del costo pari al 20%.

REVISIONE AUTO “HU”, TEST “AU” E DOCUMENTI

L’HU è un test visivo e funzionale di alcuni componenti del veicolo senza necessità di smontaggio. Durante l’ispezione vengono verificati:

La sicurezza dei componenti essenziali (freni, sterzo, sospensioni, luci, ecc.).

(freni, sterzo, sospensioni, luci, ecc.). La conformità del veicolo alle norme vigenti stabilite dalla StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung).

alle norme vigenti stabilite dalla StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung). La compatibilità ambientale tramite il test delle emissioni (AU).

Al termine della procedura di ispezione con esito positivo (che corrisponde all’esito “Regolare della revisione periodica in Italia”), il veicolo riceve:

il rapporto di esame; un adesivo di ispezione applicato sulla targa posteriore, che indica il mese e l’anno della prossima revisione con un colore che cambia ogni anno, in maniera ciclica (marrone, rosa, verde, arancione, blu, giallo). Per il 2025 il bollino è arancione.

Se vengono riscontrati difetti significativi o pericolosi, il proprietario è tenuto a effettuare le riparazioni necessarie e a ripresentare il veicolo per una nuova ispezione entro un mese. In caso di mancata conformità, il veicolo non potrà circolare e l’adesivo di ispezione verrà rimosso, rendendo anche evidente alle pattuglie di Polizia che l’auto è sprovvista dell’autorizzazione alla circolazione.

IL TEST DELLE EMISSIONI (AU) IN GERMANIA CON LA REVISIONE

L’AU, parte integrante dell’HU dal 2010, verifica la compatibilità ambientale delle emissioni del veicolo. Dal 1° gennaio 2018, è stata reintrodotta la misurazione obbligatoria dal tubo di scarico, mentre dal 1° luglio 2023 è obbligatoria la misurazione del numero di particelle per i veicoli diesel conformi alla normativa Euro 6.

Il test delle emissioni può essere effettuato separatamente, ma non oltre un mese prima dell’HU, presso officine autorizzate. Al termine, viene rilasciato un certificato separato che deve essere conservato e, se richiesto, presentato alle autorità o alla Polizia durante i controlli.