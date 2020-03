Patenti, CQC e Foglio Rosa: mini-guida sulla proroga per Coronavirus

Cosa succede in periodo di Coronavirus per la scadenza di patenti, CQC e foglio rosa? Ecco la mini-guida sulla proroga per ciascuno di questi documenti

L’emergenza Coronavirus sta rivoluzionando la vita di tutti noi e producendo effetti anche sulle attività di routine, come il rinnovo dei documenti. Nel settore dei trasporti, per esempio, si è dovuti intervenire per decreto al fine di prorogare le scadenze delle revisioni auto, facendo tirare un sospiro di sollievo a molti automobilisti. E lo stesso Decreto Cura-Italia, in vigore dal 17 marzo 2020, ha disposto la proroga per qualche mese dei documenti di riconoscimento e di identità, compresa la patente di guida. Qualche giorno prima invece, era stato il MIT a prolungare la validità dei permessi provvisori di guida e delle patenti dei conducenti professionali. Vista l’importanza delle disposizioni, che riguardano migliaia di persone, facciamo chiarezza riepilogando le ordinanze sulla proroga di patenti, CQC e Foglio Rosa.

CORONAVIRUS: PATENTI DI GUIDA VALIDE FINO AL 31 AGOSTO 2020

Che fare con le patenti di guida in scadenza ora che gli uffici della Motorizzazione sparsi per l’Italia sono spesso chiusi (o fanno attività ridotta) e le autoscuole o le agenzie di pratiche auto non sempre disponibili? Senza contare il timore di frequentare posti pieni di gente a causa del contagio? A questa problematica sembra averci pensato l’articolo 104 del Decreto Cura-Italia, che ha prorogato al 31 agosto 2020 la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (quindi 17 marzo 2020).

A tal proposito ricordiamo che per effetto dell’art. 35 comma 2 del decreto del PdR n. 445 del 28 dicembre 2000 (‘Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica […] purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”. E poiché la Motorizzazione Civile, ossia l’ufficio preposto al rilascio delle patenti, è un’articolazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi amministrazione dello Stato, la patente di guida è sempre equiparata alla carta d’identità (anche quella nuova in formato ‘carta di credito’), quindi rientra tra i documenti prorogati al 31 agosto 2020.

Inoltre la stessa relazione illustrativa al Decreto Cura-Italia ha specificato che la locuzione ‘ad ogni effetto’ usata nella norma è finalizzata a specificare che la proroga non deve ritenersi limitata ai soli fini dell’utilizzabilità del documento come documento di riconoscimento o di identità, ma anche per lo svolgimento delle attività che sono consentite dal medesimo documento (con particolare riferimento proprio alle patenti di guida).

CORONAVIRUS: FOGLIO ROSA ED ESAMI DI GUIDA PROROGATI AL 30 GIUGNO 2020

Il Decreto ministeriale n. 50 del 10 marzo 2020 prevede che a seguito della sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida presso gli uffici della Motorizzazione, prevista dai DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 per il contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus, si dispone che gli esami di teoria possono svolgersi oltre il normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza necessità di presentare un’ulteriore richiesta, entro il 30 giugno 2020, con regolare prenotazione presso il competente ufficio della Motorizzazione. Inoltre le autorizzazioni a esercitarsi alla guida (‘Foglio rosa’) con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate sempre fino al 30 giugno 2020. Sui fogli rosa la Motorizzazione annoterà l’indicazione “Autorizzazione prorogata fino al 30 giugno 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020”. Scarica qui la versione completa del Decreto ministeriale.

CORONAVIRUS: PROROGA VALIDITÀ CQC

Sempre il MIT ha disposto la proroga della validità della carta di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, estendendoli sull’intero territorio nazionale fino al 30 giugno 2020.