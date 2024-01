Obbligo di lenti durante la guida: come eliminare la prescrizione

L’obbligo di lenti durante la guida non è una prescrizione perenne. Il guidatore può procedere con l’annullamento e l’eliminazione del vincolo riportato sulla patente, ma solo se sussistono le condizioni. Pensiamo ad esempio al conducente che si sottopone a un intervento correttivo della vista. Se in seguito all’accertamento medico certificato dimostra di essere tornato in possesso dei requisiti visivi minimi prescritti per l’idoneità alla guida, ecco che viene a cadere l’obbligo di occhiali o lenti a contatto per la conduzione del proprio veicolo. L’esigenza di eliminare la prescrizione si può presentare in prossimità della scadenza della patente, e quindi in sede di conferma della legittimità. Ma in realtà in qualunque altro momento durante il periodo di validità del documento di guida. Dal punto di vista normativo, l’uso degli occhiali alla guida è regolato dal comma 1 dell’articolo 173 del Codice della strada. “Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida“.

COME ELIMINARE L’OBBLIGO DI LENTI DURANTE LA GUIDA

Dal punto di vista pratico, la procedura che conduce all’eliminazione dell’obbligo di lenti durante la guida è piuttosto semplice. Basta fare una richiesta a un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per vedersi recapitare una nuova patente o una modifica di quella esistente. Nel caso in cui la patente di guida sia in scadenza, il conducente che si sottopone ad accertamento medico per eliminare la prescrizione dell’obbligo di occhiali o lenti dal documento di guida, deve andare nello studio di uno dei medici abilitati (o alla Commissione medica locale solo nel caso di patente speciale), seguendo una procedura analoga a quella della conferma di validità. Punto di riferimento per sapere quali sono i camici bianchi di riferimento è il secondo comma dell’articolo 119 del Codice della strada. Nella comunicazione compilata a cura del medico – e successivamente inviata all’Ufficio centrale operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – non viene più indicata la dicitura “obbligo lenti”. Allo stesso tempo, il tagliando di conferma di validità da apporre sul documento inviato al conducente non riporterà più la prescrizione dell’obbligo lenti, annullando automaticamente ogni eventuale dovere già riportato sulla patente.

FINE OBBLIGO DI LENTI DURANTE LA GUIDA, DOCUMENTI E CODICI

Naturalmente non basta la semplice richiesta senza alcun supporto medico allegato per fare decadere l’obbligo di lenti durante la guida. Per ottenere l’eliminazione della prescrizione è necessario che la domanda sia supportata da una documentazione medica che metta nero su bianco il possesso delle condizioni visive minime stabilite per l’idoneità alla guida. A quel punto la patente non riporterà più alcun codice. Nel dettaglio sono sei ovvero:

01: occhiali;

02: lenti a contatto;

03: occhiali protettivi;

04: lente opaca;

05: occlusore oculare;

06: occhiali o lenti a contatto.

L’utilizzo di occhiali da vista, anche in assenza di un obbligo esplicito riportato sulla patente di guida, può risultare indispensabile. Ad esempio quando il rinnovo della patente è ancora distante ovvero la visita oculistica. In questi casi, anche senza una prescrizione vincolante sulla patente, è consigliabile indossare gli occhiali durante la guida per migliorare il senso di sicurezza dell’automobilista. La prudenza resta sempre un elemento imprescindibile per la guida sicura. In ogni caso, “l’obbligo di correggere la vista durante la guida può essere soddisfatto attraverso qualsiasi tipo di lente idonea a tale scopo, sia essa montata su occhiali o sotto forma di lenti a contatto“.

PRESCRIZIONE OBBLIGO DI LENTI DURANTE LA GUIDA E CONTROLLI STRADALI

Nel caso di violazione dell’articolo 173 del Codice della strada, che impone agli automobilisti che presentano imperfezioni alla vista di portare gli occhiali durante la guida, si va incontro a una multa tra 70 e 285 euro. Oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. In questo contesto ricordiamo che la foto sulla patente non è un indicatore diretto dell’obbligo di utilizzare dispositivi ottici durante la guida. Generalmente viene raccomandata una fototessera senza occhiali.