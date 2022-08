Multe multiple per la stessa infrazione: si pagherà solo una volta

In arrivo una novità sulle multe multiple prese per la stessa infrazione: si pagherà solo una volta e la prima infrazione assorbirà quelle precedenti

Un emendamento al decreto legge sulla sicurezza delle Infrastrutture e dei Trasporti, già approvato in Senato in sede di conversione in legge e atteso a giorni all’esame finale della Camera, dove comunque arriverà ‘blindato’, sta per migliorare la vita di tanti automobilisti, disponendo che le cosiddette multe multiple ricevute per la stessa infrazione saranno da pagare solamente una volta.

MULTE MULTIPLE: LE REGOLE ATTUALI

Non è poi così infrequente prendere due multe nello stesso giorno per la stessa infrazione, o addirittura tre o quattro, tanto che il Codice della Strada se ne occupa indicando il da farsi in base al tipo di sanzione. Più precisamente, secondo l’articolo 189 CdS, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, “chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”. Significa, per esempio, che se con la stessa azione un conducente passa con il rosso (167 euro di multa) superando anche il limite di velocità tra i 10 e i 40 km/h (173 euro), è sanzionato con una multa di 173 euro, cioè quella per la violazione più grave, moltiplicata fino al triplo.

Il comma 2 dell’art. 189 CdS ricorda però che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, “il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.

MULTE MULTIPLE PER LA STESSA INFRAZIONE: COSA CAMBIA

Prossimamente, a seguito dell’approvazione definitiva dell’emendamento e della relativa legge, e dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cambieranno molte cose. Infatti, sei il conducente si vedrà comminare più multe per la stessa infrazione senza contestazione immediata, anche in tempi diversi, la contravvenzione da pagare sarà soltanto una. L’automobilista, quindi, dovrà limitarsi a pagare la prima multa ricevuta dal comando di Polizia stradale competente. Importante: nel caso in cui dovesse ricevere più verbali per la stessa infrazione, l’illecito oggetto della prima notifica assorbirà quelli accertati nei 90 giorni antecedenti alla notifica e non ancora notificati. Resta pertanto fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notifica, ovvero alla contestazione immediata, costituiranno nuove violazioni.

MODIFICA MULTE MULTIPLE: LA NUOVA PROCEDURA

In sostanza il trasgressore, versando le spese di accertamento e notifica relative a ciascuna violazione, ove ricorreranno le condizioni per il pagamento in misura ridotta, potrà applicare la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto dalla disposizione violata, se più favorevole, che potrà essere versata entro 100 giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata. L’avvenuto pagamento costituirà istanza di archiviazione delle violazioni. L’emendamento in questione prevede un’altra novità, quella dell’archiviazione: a differenza di prima che poteva essere effettuata solo dal Prefetto o dal Giudice di Pace, potrà essere operata anche dall’interessato presso l’ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione.

MULTE A CARICO DI VEICOLI STRANIERI

La legge di conversione del decreto-legge sulla sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti ha introdotto un’ulteriore novità, che sarà anch’essa operativa dopo la pubblicazione in G.U., riguardante le violazioni commesse da veicoli immatricolati all’estero. In pratica, quando non sarà possibile, per difficoltà oggettive, procedere all’iscrizione al ruolo o avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo estero, in questi casi, la riscossione coattiva potrà essere attivata nei cinque anni successivi nei confronti di chi era alla guida del veicolo stesso.