Foto patente: ha valore in caso di controlli?

La possibilità di scattare e archiviare foto con lo smartphone ha portato con sé alcune implicazioni pratiche. La foto patente digitale, ad esempio ha lo stesso valore dell’originale. In buona sostanza, può essere interessante capire se, in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, è sufficiente mostrare la foto della patente di guida scattata con il cellulare. Anche in alta definizione. L’utilizzo di una foto digitale è un’opzione pratica, ma la normativa parla chiaro rispetto al reale valore legale in caso di controlli stradali.

FOTO PATENTE, QUANDO VALE SE SCATTATA TRAMITE LO SMARTPHONE

L’assenza di un QR code sulla patente di guida, che permetterebbe di acquisire automaticamente i relativi dati attraverso una foto, impedisce che la versione digitale possa essere considerata equivalente a quella cartacea. L’immagine catturata tramite la fotocamera dello smartphone ha così lo stesso valore di una normale fotocopia cartacea. Con tutto ciò che ne consegue: sia le fotocopie sia le fotografie possono essere soggette a manipolazione. Senza un sistema di autenticazione digitale integrato nei documenti di riconoscimento, come appunto il QR code, le fotografie digitali possono essere considerate solo una rappresentazione visuale, priva di validità legale ai fini di riconoscimento.

LA NORMATIVA IN VIGORE SULLA FOTO PATENTE

C’è un punto di riferimento normativo sulla validità della foto patente nel caso di controlli della circolazione stradale. Si tratta dell’articolo 180 del Codice della strada. Qui si legge che per poter circolare legalmente con i veicoli a motore, il conducente deve essere in possesso della patente di guida valida per la categoria di veicolo corrispondente, oltre alla carta di circolazione. Il mancato possesso della patente di guida comporta una sanzione pecuniaria. Va da 41 a 169 euro per i veicoli a motore e da 25 a 100 euro per i ciclomotori.

La temporanea indisponibilità della patente di guida mentre il conducente è al volante non è considerata una valida giustificazione. A meno che non sussistano gravi motivi di necessità. Ad esempio quella di accompagnare urgentemente un familiare in ospedale. In alcuni casi è possibile evitare la sanzione dimostrando agli agenti la situazione straordinaria. Se l’agente di polizia non dovesse credere al conducente, quest’ultimo può presentare ricorso per annullare il verbale entro 30 giorni successivi. In questo caso, gli agenti di polizia emettono un invito obbligatorio a presentarsi entro 24 ore alla stazione di polizia più vicina per fornire l’originale del documento. Chi, senza giustificato motivo, non rispetta questo invito subisce una sanzione supplementare che va da 422 a 1.697 euro.

DA DOVE NASCONO I DUBBI SULLA VALIDITÀ DELLA FOTO PATENTE

Insomma, abbiamo compreso che la foto patente digitale scattata con il cellulare non può sostituire l’originale poiché non ha validità legale. Dire a un agente di polizia che si è in possesso solo di una copia digitale equivale a dichiarare di essere sprovvisti di documenti. Il dubbio sul valore della foto patente nasce dalla possibilità delle forze dell’ordine di accedere in tempo reale al database del Pra e della Motorizzazione civile per verificare l’identità del conducente. Nel caso di verifica della presenza di un fermo amministrativo, ad esempio, bastano pochi e rapidi passaggi.

Facciamo comunque presente che c’è differenza tra guidare senza avere con sé la patente – perché ad esempio è stata dimenticata a casa – e condurre un veicolo senza aver mai ottenuto la patente, con la patente revocata, scaduta o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nel secondo caso, la condotta è considerata una violazione amministrativa e comporta una sanzione pecuniaria che va da 5.100 a 30.599 euro, con la possibilità di arresto fino a un anno in caso di recidiva nel biennio. Le decisioni sulle sanzioni per le violazioni sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.

I CONTROLLI DELLA FOTO PATENTE: COSA C’È DA SAPERE

La polizia è vincolata ad agire in conformità con la legge e non può fare eccezioni che possano configurare una violazione dei suoi obblighi o un illecito. Di conseguenza il problema non va ricercato nell’operato degli agenti, ma nella normativa che potrebbe risultare obsoleta rispetto ai progressi e alle opportunità offerti dalle nuove tecnologie. Il tutto, come accennato, senza dimenticare che comunque le fotografie digitali possono essere facilmente alterabili.