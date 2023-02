Etilometro: con il software sostituito serve una nuova omologazione

L’omologazione dell’etilometro è una condizione obbligatoria ai fini della validità dell’accertamento del tasso alcolemico di un individuo. Di conseguenza è richiesta l’omologazione per autorizzarne l’utilizzo da parte delle Forze dell’ordine, quindi prima della sua commercializzazione, tuttavia ciò non esclude che in determinate circostanze possa rendersi necessaria una nuova omologazione. Ad esempio questo succede se si procede con la modifica o con la sostituzione del software dell’etilometro, altrimenti la rilevazione non può più essere considerata attendibile. Come ha deciso di recente il Tribunale di Verona.

ETILOMETRO IRREGOLARE, RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO NON ATTENDIBILE

Chiamato a sentenziare sul caso di un automobilista sul quale pendeva l’accusa di aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica (rilavata con etilometro) e per giunta dopo le ore 22, con richiesta di condanna a 7 mesi di carcere e 4.000 euro di multa, il Tribunale veronese ha optato invece per l’assoluzione dell’imputato avendo accertato l’irregolarità dell’apparecchio usato per misurargli il tasso alcolemico al momento dell’incidente (e che aveva riscontrato valori ben al di sopra della soglia massima consentita).

ETILOMETRO: NUOVA OMOLOGAZIONE SE IL SOFTWARE VIENE MODIFICATO O SOSTITUITO

In particolare l’esito dell’esame del libretto dell’etilometro utilizzato dagli agenti sull’imputato, eseguito dal perito della difesa, ha rilevato che nell’anno 2007 era avvenuta la sostituzione integrale del software dell’apparecchio senza però che si provvedesse a rinnovarne l’omologazione. Per tale ragione, e nello specifico caso in esame, i risultati dell’etilometro non possono dirsi sufficientemente accurati ai fini di un accertamento della responsabilità penale dell’imputato. La testimonianza degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, secondo i quali l’imputato appariva palesemente sotto l’effetto di alcol per la parlantina, l’equilibrio e l’alito vinoso, non è stata ritenuta sufficiente per condannarlo.

Ma a parte questo, il punto fondamentale che si ricava dalla sentenza del Tribunale di Verona è che, dopo la sostituzione del software all’etilometro, l’apparecchio dev’essere sottoposto a successiva e regolare omologazione, in caso contrario il tasso alcolemico rilevato non può considerarsi attendibile.

Scarica e leggi la sentenza integrale del Tribunale di Verona.

ETILOMETRO GIÀ ‘NOTO’ AGLI ADDETTI AI LAVORI

Tra l’altro l’etilometro in questione è il ‘famigerato’ DSentenza Verona etilometrorager 7110 MKIII, in uso alla Polizia stradale, su cui pesano da anni forti dubbi circa la sua regolarità e che ha già provocato una lunga serie di ricorsi, spesso vinti, come nel caso di questa vicenda da noi raccontata qualche anno addietro.