Esportazione auto usate fuori dall’UE: in arrivo regole più severe

L’esportazione delle auto usate fuori dall’Europa è un canale molto utilizzato dai commercianti per disfarsi di veicoli che il più delle volte sarebbero destinati alla demolizione o che non hanno mercato. Pensate che quasi 1 auto usata esportata su 2 dall’Europa è destinata all’Africa. Presto però arriveranno nuove regole che la Commissione europea potrebbe introdurre già a partire dalla prossima revisione delle direttive UE sullo smaltimento dei veicoli fuori uso. La FIA Region I e il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) condividono la necessità di seguire l’esempio dei Paesi esportatori e importatori che hanno stabilito regole sulle condizioni dei veicoli che mettono in circolazione sulle strade.

IL 49% DELLE ESPORTAZIONI AUTO DALL’EUROPA FINISCE IN AFRICA

L’Europa è il più grande esportatore di veicoli usati in Africa, con circa il 49% in volume delle esportazioni di veicoli usati a livello globale. Una montagna di veicoli esportati per trovare nuova vita nei Paesi poveri, dove un’auto inquinante, invendibile o con un livello di usura avanzato trova sempre un compratore. Senza eccezioni per i veicoli di dubbia provenienza, anche se in misura minore, a cui viene data una nuova identità con documenti falsi e proposti a compratori più facoltosi, alimentando i circuiti della criminalità organizzata. Sulle auto usate per le quali viene richiesta la radiazione per esportazione e vendute in Africa, Rob de Jong, capo dell’Unità per la sostenibilità dell’UNEP, ha sottolineato che “se i veicoli non sono ammessi sulle strade dell’UE, non dovrebbero essere ammessi nemmeno sulle strade africane”.

CERTIFICATO TECNICO OBBLIGATORIO SULLO STATO DEI VEICOLI ESPORTATI FUORI DALL’EUROPA

Proprio su questo punto si sviluppa la proposta del Certificato Tecnico obbligatorio per le auto da esportazione. I partecipanti all’incontro organizzato da FIA Region I e UNEP, hanno mostrato parere favorevole all’introduzione dell’obbligo di esibire un certificato di controllo tecnico al momento dell’esportazione dei veicoli fuori dall’Europa. Lo stesso Certificato dovrebbe poi essere tra i documenti necessari per l’importazione auto nel Paese di destinazione. L’UNEP ha lo scopo di armonizzare le normative sul commercio dei veicoli usati per migliorare la qualità dell’aria, la sicurezza stradale e contribuire allo sviluppo sostenibile. Il progetto Safer And Cleaner Used Vehicles è finanziato dal Fondo per la sicurezza stradale delle Nazioni Unite ed è realizzato in collaborazione con l’UNEP, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE), la FIA e il Comitato internazionale per l’ispezione dei veicoli a motore (CITA).

IMPORTAZIONE AUTO USATE AFRICA OCCIDENTALE: SOLO CON MENO DI 8 ANNI ED EURO 4

I Paesi con regole stringenti sull’importazione di veicoli usati hanno una flotta di veicoli circolanti più sicura e pulita secondo i dati diffusi durante l’incontro a Bruxelles. Evans Maturu, rappresentante del Kenya presso l’Unione europea, ha spiegato che la legislazione del Kenya vieta l’importazione di veicoli usati che hanno più di otto anni di età. Inoltre i Paesi della Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale (ECOWAS) hanno di recente concordato le regole sui veicoli usati importati da altri Paesi: sono accettati nella regione solo i veicoli con uno standard Euro 4 o superiore.