Eccesso di velocità: oltre 150 mila infrazioni in 24 ore in Europa

Durante la Speed Marathon coordinata Roadpol sono bastate appena 24 ore per registrare oltre 150 mila infrazioni al limite di velocità. Il report del network delle polizie stradali europee, testimonia una crescente abitudine tra gli automobilisti di guidare oltre i limiti di velocità. Ecco i dati del bollettino in dettaglio.

24 ORE DI CONTROLLI E 150 MILA MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA’ IN EUROPA

La Speed Marathon si è svolta il 21 aprile nell’ambito di una più ampia operazione coordinata da Roadpol nella settimana dal 17 al 23 aprile con la partecipazione di 29 Paesi membri. All’attività di controllo hanno preso parte le polizie che hanno giurisdizione sulle principali arterie stradali europee. Durante la Speed ​​Marathon gli agenti di polizia hanno irrogato più di 150.000 violazioni della velocità in sole 24 ore. I conducenti a cui è stata contestata l’infrazione sul posto, oltre alla multa è stata fornita anche una spiegazione sui pericoli dell’alta velocità. Altri conducenti o proprietari dei veicoli riceveranno la multa a casa se l’infrazione è stata rilevata con controlli automatici. L’eccesso di velocità ha comportato per oltre 2000 conducenti la sospensione della patente, la maggior parte delle quali in Francia (1.162) e Romania (591).

CURIOSITÀ SUI CONTROLLI ALLA VELOCITA’ IN REPUBBLICA CECA E FINLANDIA

Alcune curiosità sono riportate da Roadpol nello specifico e riguardano i controlli avvenuti in Repubblica ceca e Finlandia. In Repubblica ceca 700 poliziotti hanno controllato un totale di 5.226 veicoli in 24 ore in punti scelti sulla base delle segnalazioni di altri utenti della strada. Su 7.300 punti pericolosi segnalati, la polizia ne ha selezionati 995. Su 2.774 violazioni del traffico per un totale di 1,4 milioni di corone di multe, 2.146 casi erano violazioni dei limiti di velocità. In Finlandia, il superamento di oltre 30 km/h rispetto al limite di velocità comporta l’accusa di grave insensibilità dei rischi alla guida. Per questo sono stati fermati 97 conducenti, mentre sono state emesse in totale 717 multe.

LIMITI DI VELOCITA’ SECONDO LA POLIZIA OLANDESE

“La velocità in sé non è pericolosa, lo è l’eccesso di velocità”, afferma Marijke Eskes, capo della squadra di controllo del traffico dell’unità di polizia nei Paesi Bassi e presidente del gruppo di lavoro operativo di Roadpol. “In combinazione con altri fattori di rischio, come il traffico misto, incroci e strisce pedonali, alberi e segnali e altri oggetti fissi lungo la strada, arredo urbano (isole spartitraffico, guide stradali), etc., i rischi sono maggiori”, spiega Eskes. “I conducenti dovrebbero rendersi conto che il limite sul cartello non è un obiettivo di velocità, ma un limite di velocità. E anche che la Polizia non è fuori a riscuotere le multe. La multa non è l’obiettivo”.