Eccesso di velocità: in Austria confisca del veicolo per chi corre

L'Austria inasprisce le sanzioni in caso di eccesso di velocità introducendo la confisca del veicolo per chi super di molto i limiti

In Austria l’eccesso di velocità sarà punito molto più severamente, fino a prevedere la confisca del veicolo con conseguente messa all’asta. Il governo di Vienna ha infatti presentato un emendamento al codice stradale che inasprisce le sanzioni per chi corre ben oltre i limiti di velocità, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada sia nei centri urbani che fuori. Destinatari del provvedimento sono soprattutto i protagonisti delle pericolosissime corse d’auto clandestine, fenomeno che in Austria sembra molto diffuso.

ECCESSO DI VELOCITÀ: L’AUSTRIA INTRODUCE LA CONFISCA DEL VEICOLO PER I CASI PIÙ GRAVI

L’anno scorso il governo austriaco era già intervenuto sul tema estendendo la durata della sospensione della patente in caso di eccesso di velocità alla guida. Ma adesso ha deciso di andare oltre, introducendo la possibilità di sequestrare l’auto o addirittura di confiscarla in base alla gravità della violazione. Ecco le proposte:

– per chi supera di almeno 60 km/h il limite di velocità in città (limite fissato a 50 km/h) o di almeno 70 km/h il limite fuori città (fissato a 100 km/h sulle strade extraurbane e 130 km/h in autostrada): sequestro del veicolo fino a 2 settimane + revoca temporanea della patente;

– in caso di recidiva, oppure se la velocità rilevata supera di oltre 80 km/h quella limite in città o di oltre 90 km/h quella prevista fuori città: confisca del veicolo e successiva vendita all’asta (con esclusione dei veicoli a noleggio). La confisca può avvenire sul posto, subito dopo l’accertamento dell’infrazione.

“A certe velocità l’auto diventa un’arma. E affinché non possa più nuocere l’arma va sequestrata”, ha commentato la ministra austriaca dell’Ambiente e della Mobilità, Leonore Gewessler, nel presentare l’emendamento.

Il provvedimento entrerà in vigore nel corso del 2023 e molto probabilmente la confisca potrà applicarsi anche ai veicoli di cittadini stranieri. Circostanza niente affatto trascurabile considerando i tanti turisti, anche italiani, che affollano l’Austria durante l’anno e in particolare nel periodo invernale. Occhio quindi a rispettare scrupolosamente le norme stradali austriache.

ECCESSO DI VELOCITÀ E CONFISCA DELL’AUTO: NEL MIRINO LE CORSE CLANDESTINE MA NON SOLO

Come detto inizialmente, l’inasprimento delle sanzioni per chi supera abbondantemente i limiti di velocità servirà soprattutto a contrastare il fenomeno delle corse clandestine (nella sola Vienna si stimano da 800 a 1.000 piloti clandestini), nonché a punire tutti i ‘pirati della strada’ che non si fanno scrupolo di correre a velocità pazzesche anche nei centri urbani. Proprio in Austria, di recente, ha fatto scalpore il caso di un automobilista che è stato scoperto mentre andava a 104 km/h in una zona di Vienna dove il limite massimo di velocità era di 30 km/h. La ministra Gewessler non ha esitato a definire ‘spietati delinquenti’ le persone che si macchiano di comportamenti del genere.

ECCESSO DI VELOCITÀ: LE SANZIONI IN ITALIA E IN ALTRI PAESI

La pena accessoria della confisca dell’auto in caso di eccesso di velocità non è inedita in quanto è contemplata anche in altri Paesi, ad esempio in Svizzera e in Germania (qui tutte le regole sui limiti di velocità in Europa). In Italia, invece, la sanzione accessoria massima per chi supera i limiti non prevede in nessun caso il sequestro o la confisca dell’auto, ma ‘solo’ la sospensione o la revoca della patente e la decurtazione di 10 punti patente. Naturalmente la faccenda cambia completamente se dal superamento dei limiti deriva un incidente con danni ad altre persone o se il responsabile è trovato positivo all’alcol o a sostanze stupefacenti. L’articolo 9-bis del Codice della Strada prevede comunque la confisca dei veicoli partecipanti a competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore.