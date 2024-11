Codice della Strada 2025 in Gazzetta ufficiale: quando entra in vigore?

La legge recante ‘Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada’ è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 29/11/2024 ed è pertanto ufficialmente legge dello Stato (legge n. 177 del 25 novembre 2024). L’entrata in vigore non è però immediata perché subentra adesso la cosiddetta ‘vacatio legis‘ di 15 giorni dalla pubblicazione, periodo che serve ai cittadini per informarsi sulla nuova normativa al fine di essere pronti ad applicarla correttamente (e a garantirne l’applicazione) sin dal principio. Scopriamo quando entra in vigore il Codice della Strada 2025.

CODICE DELLA STRADA: COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE N. 177/2024

Come è noto, la legge n. 177/2024 è divisa in due parti: una prima parte, parecchio sostanziosa, contiene gli interventi in materia di sicurezza stradale, mentre nella seconda c’è la delega al Governo per la revisione del Codice della Strada.

Nello specifico, la prima parte modifica l’attuale Codice della Strada (legge n. 285/1992) e la legge 160/2019 in materia di monopattini e altri dispositivi con interventi immediati, subito applicabili, suddivisi in base all’ambito cui si riferiscono:

Titolo I – Degli illeciti, delle sanzioni, della formazione e del rafforzamento del controllo

Capo I – Della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti;

Capo II – Della sospensione della patente di guida;

Capo III – Della formazione, dei titoli abilitativi e dei relativi requisiti e del rafforzamento del controllo.

Titolo II – Micromobilità

Capo I – Dei veicoli destinati alla micromobilità elettrica:

Capo II – Delle regole di circolazione.

Titolo III – Dei segnali e delle regole di comportamento in casi particolari

Capo I – Dei passaggi a livello;

Capo II – Auto di sicurezza / safety car, pannelli con valore prescrittivo e osservanza rigorosa dell’obbligo di circolazione a destra.

Titolo IV – Della sosta, della circolazione in casi particolari e delle strade

Capo I – Della disciplina e della tariffazione della sosta;

Capo II – Della circolazione in casi particolari e delle strade.

Scopri tutte le modifiche principali al Codice della Strada.

La seconda parte, contenuta nel Titolo V recante ‘Delega al Governo e delegificazione in materia di circolazione stradale e disposizioni finali’, detta le linee guida al Governo per la revisione e il riordino della disciplina

concernente la motorizzazione e la circolazione stradale (in pratica per la riscrittura completa del Codice della Strada). Nel dettaglio, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 177/2024, uno o più decreti legislativi per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale (ossia l’attuale Codice della Strada), apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nel Titolo V della stessa legge 177/2024.

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL CODICE DELLA STRADA 2025?

In Italia l’iter legislativo ordinario prevede la fase dell’iniziativa (da parte del soggetto competente, in questo caso il Governo tramite il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), la fase della discussione (da parte del Parlamento), la fase della promulgazione (da parte del Presidente della Repubblica), la fase della pubblicazione (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), la fase della già citata vacatio legis (per un periodo di 15 giorni dalla pubblicazione) e infine l’entrata in vigore.

Considerando che la legge n. 177/2024 con le modifiche al Codice della Strada è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2024, l’entrata in vigore è fissata quindi per sabato 14 dicembre 2024. Da quel giorno sarà dunque obbligatorio rispettare le nuove regole.

Il testo legislativo specifica inoltre che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 177/2024, il Governo dovrà provvedere all’aggiornamento del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

LE NUOVE REGOLE SARANNO TUTTE OPERATIVE DAL 14 DICEMBRE 2024?

Va da sé che non tutte le modifiche al Codice della Strada saranno immediatamente applicabili. Alcune richiedono infatti l’emanazione di specifici decreti attuativi da parte dei ministeri competenti, e saranno pertanto operative solo dopo la pubblicazione di tali decreti. Ad esempio la norma che ha introdotto l’assicurazione RCA obbligatoria e il targhino per i monopattini elettrici necessita la stesura di uno o più decreti ministeriali d’attuazione prima di poter essere applicata, e fino ad allora rimarranno valide le regole attuali. Stessa cosa per l’alcolock obbligatorio nei confronti dei soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza.

Altre norme saranno invece subito vigenti già dal 14 dicembre 2024 e occorrerà subito rispettarle durante i viaggi in auto per le vacanze di Natale e Capodanno: per esempio la nuova severissima regola per chi si mette alla guida dopo aver assunto stupefacenti, i nuovi limiti per i neopatentati, la sanzione della sospensione breve della patente, il via libera alle moto 125 cc in autostrada, l’inasprimento delle sanzioni per chi usa il cellulare alla guida, per chi parcheggia negli stalli riservati ai disabili e per chi abbandona gli animali in strada, e molte altre ancora.