Chi ha le gomme 4 stagioni deve avere le catene?

Con l’arrivo dell’inverno e delle relative restrizioni in molte regioni italiane, una delle domande più comuni tra gli automobilisti è: “Se utilizzo gomme 4 stagioni, devo avere comunque le catene da neve a bordo?”. La risposta non è così semplice e dipende da diverse variabili, tra cui il tipo di pneumatico, il simbolo presente sulla gomma e le normative vigenti. Ecco i casi più diffusi con le risposte e i consigli utili.

PNEUMATICI M+S E 4 STAGIONI: IMPORTANTI DIFFERENZE

Il marchio M+S (Mud and Snow, ovvero “fango e neve”) è un’indicazione generica presente su molti pneumatici, anche all-season e invernali. Questo simbolo indica che la gomma ha un disegno del battistrada e una mescola progettata per offrire una trazione migliore su superfici scivolose rispetto a un normale pneumatico estivo. Tuttavia, non garantisce prestazioni ottimali su neve e ghiaccio, in quanto non è soggetto a test specifici invernali. Per questo motivo, le sole gomme M+S, senza ulteriori certificazioni, potrebbero non essere sufficienti in condizioni climatiche particolarmente rigide.

Il simbolo del fiocco di neve all’interno di una montagna a tre punte (3PMSF) è una certificazione ufficiale delle gomme 4 stagioni e di quelle invernali, riconosciuta a livello europeo. Questo simbolo garantisce che lo pneumatico ha superato test severi di aderenza su neve, offrendo prestazioni paragonabili a quelle di uno pneumatico invernale puro a una temperatura inferiore a 7 °C. Gli pneumatici 4 stagioni dotati del simbolo 3PMSF sono quindi una scelta più sicura per chi vuole evitare il cambio stagionale delle gomme.

GOMME M+S, 4 STAGIONI E CATENE DA NEVE: NORMATIVE E OBBLIGO

Dal 15 novembre al 15 aprile, molte strade italiane richiedono l’utilizzo di pneumatici invernali come alternativa all’obbligo di avere catene da neve a bordo o mezzi anti-sdrucciolevoli equivalenti come le calze da neve. La normativa specifica è contenuta nella direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013.

Ecco cosa prevede la legge per chi utilizza pneumatici 4 stagioni:

GOMME 4 STAGIONI E CATENE DA NEVE: IN CONCLUSIONE

Chi utilizza pneumatici estivi è ovviamente tenuto a rispettare le ordinanze invernali relativamente alle catene da neve a bordo o alle calze da neve. Mentre per tutti gli altri veicoli, più che un obbligo è una necessità non dettata dalla legge: