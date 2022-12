Cellulare alla guida: oltre 50 conducenti distratti al giorno in UK

Nel Regno Unito le sanzioni per l’uso del cellulare alla guida sono aumentate nonostante le regole più severe e le multe più care

Le distrazioni al volante sono tra le prime cause di incidenti stradali e usare il cellulare alla guida è diventata un’abitudine difficile da abbandonare. Nel Regno Unito le autorità hanno inasprito le multe per guida distratta, ma nonostante questo le sanzioni irrogate nel 2021 sono addirittura aumentate rispetto all’anno precedente. Secondo i dati del Ministero dell’Interno inglese, in media oltre 50 conducenti al giorno vengono sorpresi in flagrante dalla polizia mentre guidano tenendo in mano un cellulare.

NEL 2021 CIRCA 20 MILA CONDUCENTI MULTATI PER GUIDA DISTRATTA, +10%

Ciò che accade nel Regno Unito è la conferma che inasprire le sanzioni per combattere un’abitudine pericolosa radicata nei conducenti di veicoli non è la strategia più efficace. Lo riporta il Dailymail, che cita i dati dei controlli stradali condotti dalla polizia in Inghilterra e Galles. I dati ufficiali rilasciati dal Ministero dell’Interno mostrano che il numero di multe emesse per l’utilizzo di un dispositivo portatile è aumentato del 10% in Inghilterra e Galles in un anno. Nel 2021 sono stati sanzionati 19.655 conducenti rispetto ai 17.873 dell’anno precedente. L’impennata è stata registrata nonostante l’inasprimento delle sanzioni per ridurre il numero di incidenti provocati da guida distratta.

MULTE PER CELLULARE ALLA GUIDA NEL REGNO UNITO

Alcuni dati più significativi testimoniano una ripresa dei controlli della Polizia, rallentati durante il Covid-19, con un effetto più incisivo nella lotta alla guida distratta:

– Cheshire, multe della polizia passate da 516 nel 2020 a 1.031 nel 2021;

– Derbyshire, multe della polizia passate da 57 nel 2020 a 114 nel 2021;

– Londra, multe della polizia 4.196 multati nel 2021, + 18% rispetto all’anno precedente.

– West Yorkshire, Cheshire, Greater Manchester e Merseyside, oltre 1.000 multe irrogate nel 2021.

CELLULARE ALLA GUIDA: MULTATO ANCHE IL MINISTRO BRITANNICO PER LA SICUREZZA

Secondo i dati del Dipartimento dei Trasporti britannico, nel 2020 17 persone sono morte sulle strade britanniche a causa di conducenti distratti dal cellulare. 114 persone sono rimaste gravemente ferite e 385 sono rimaste ferite in modo lieve. Un’escalation che ha attivato diverse campagne di sensibilizzazione in seguito alle quali il Governo ha inasprito le sanzioni. Da marzo 2022, non esistono scappatoie per gli automobilisti sorpresi ad usare il cellulare alla guida. Neppure per l’utilizzo del navigatore satellitare GPS o l’interazione social, zona franca della precedente norma. La legge non ha risparmiato neppure il ministro di Stato per la sicurezza Tom Tugendhat, che qualche mese fa è stato sanzionato con la sospensione della patente per 6 mesi dopo essere stato sorpreso a usare il suo telefono durante la guida.