Cellulare alla guida: l’Autovelox multa i conducenti distratti in Olanda

La multa per cellulare alla guida può scattare anche tramite autovelox: la novità in Olanda per contrastare le distrazioni al volante

Le distrazioni causate dal cellulare alla guida sono tra le maggiori cause d’incidente, ma una soluzione al problema è difficile da implementare. A meno di ricorrere alle telecamere per i controlli automatici e multare gli automobilisti distratti con il cellulare in mano. E’ ciò che in Olanda avviene con l’autovelox anti-cellulare, entrato in servizio dopo un periodo di test in autostrada. Ecco dove si trova l’autovelox che riconosce i conducenti distratti e quanto si paga di multa per cellulare alla guida.

COME FUNZIONA L’AUTOVELOX CONTRO IL CELLULARE ALLA GUIDA

L’autovelox anti cellulare alla guida, funziona in modo molto simile alle telecamere per contrastare l’eccesso della velocità. La differenza principale sta nell’algoritmo che gli permette di riconoscere i conducenti che hanno in mano un cellulare, un tablet o un navigatore GPS. Se l’algoritmo individua un possibile caso di distrazione alla guida, le telecamere scattano una foto al conducente e una alla targa dell’auto. Ma la multa non è automatica poiché, proprio come accade per i sistemi di rilevamento della velocità, passa al vaglio di un agente di Polizia che formalizza la sanzione. Questa fase è fondamentale per evitare una pioggia di ricorsi di automobilisti che potrebbero sostenere che avevano in mano qualsiasi cosa delle fattezze di un cellulare.

CELLULARE ALLA GUIDA: 1 INCIDENTE SU 3 CAUSATO DA DISTRAZIONI

A quanto pare in pochi si ritrovano in questa situazione, come riporta l’Automobile Club Tedesco, visto che l’autovelox contro il cellulare alla guida è stato approvato dopo una fase di test dal 2019. Le autorità olandesi hanno sperimentato le telecamere intelligenti durante un progetto pilota di 1 anno lungo l’Autostrada A28 che porta da Utrecht a Groningen. I test hanno dimostrato la validità della tecnologia su un tratto di 23 km da Utrecht – Amersfoort. Secondo la Polizia circa il 30% degli incidenti stradali in Olanda è riconducibile alle distrazioni causate dal cellulare alla guida. Tuttavia l’Olanda è tra i pochi Paesi che hanno introdotto l’uso delle telecamere per le sanzioni che altrove richiedono la contestazione immediata dell’infrazione.

MULTA AUTOVELOX PER CELLULARE ALLA GUIDA

La multa per cellulare alla guida in Olanda può costare fino a 240 euro ed è quasi certo che i ricorsi siano decimati con le prove schiaccianti delle telecamere, salvo un eventuale “stato di necessità” sostenuto dal multato. Quella dei controlli automatici è in realtà una faccenda piuttosto controversa che neppure in Germania sembra così facile da svincolare. L’uso degli autovelox per le multe automatiche è infatti ancora lontano anche in Italia: le telecamere non sono omologate neppure per multare le auto senza assicurazione che in teoria sono più facili da individuare rispetto a una persona che impugna un cellulare alla guida.