Cannabis legale in Germania: quali limiti per chi guida?

L’approvazione della legge che legalizza la Cannabis in Germania allarga la lista dei Paesi dove l’assunzione di prodotti a base di THC non costituisce un illecito dal 1° aprile 2024. Bisogna però fare delle precisazioni, prima che passi il messaggio “liberi tutti”. La Cannabis è legale in Germania, ma ciò non significa che ci saranno libertà assolute senza regolamentazioni, soprattutto per i conducenti di veicoli. Ecco a cosa bisogna prestare attenzione, soprattutto se ci si trova in vacanza in Germania e qual è il limite di THC in Germania.

CANNABIS LEGALE IN GERMANIA E LIMITE THC

Prima della legalizzazione della Cannabis in Germania non esisteva alcun limite “legale” per la Cannabis associato alla guida di un veicolo, come sottolinea l’Automobile Club Tedesco (ADAC) che riporta il parere dei suoi esperti su questa novità normativa. Mentre come in molti altri Paesi d’Europa è in vigore il limite di 0,5 g/l per l’alcol. Tuttavia è stato stabilito un valore limite di 1,0 nanogrammi per millilitro di THC nel sangue, a partire dal quale si può essere sanzionati. Attenzione però, poiché questo limite non è ancora in vigore. Il Ministero federale dei trasporti ha infatti raccomandato un valore più cautelativo come limite di THC per la guida in stato alterato in Germania.

LIMITE THC (CANNABIS) ALLA GUIDA DI UN VEICOLO IN GERMANIA

Secondo il Ministero federale dei trasporti il principio attivo THC in una concentrazione di 3,5 nanogrammi per millilitro di siero sanguigno, rappresenta il limite oltre il quale si verifica un effetto rilevante sulla sicurezza stradale durante la guida di un veicolo a motore.

Per ora, quindi, il nuovo valore limite più permissivo di THC non entrerà in vigore immediatamente con la legalizzazione parziale della cannabis il 1° aprile. È infatti necessaria una modifica della legge sulla circolazione stradale StVG da parte del Bundestag per introdurre ufficialmente il nuovo valore limite e le sanzioni previste in caso di superamento. Pertanto, fino alla modifica del Codice stradale tedesco, continueranno a valere le attuali prescrizioni più severe.

IL PARERE DELL’ADAC SULLA CANNABIS E GLI EFFETTI ALLA GUIDA

L’ADAC ha espresso la sua posizione sulla legalizzazione della Cannabis e l’impatto sulla sicurezza stradale. Gli esperti dell’ADAC sostengono che il limite di 3,5 nanogrammi per millilitro di THC nel sangue si può considerare accettabile per i conducenti esperti. Mentre dovrebbe essere prevista una soglia più bassa per i neopatentati. Inoltre, come ricordiamo sempre anche ai nostri lettori, la scelta migliore è evitare tentazioni o evitare di guidare se ci si concede uno strappo alle regole.

“Anche dopo l’eventuale modifica della legge o del valore limite, le persone sotto l’effetto della cannabis non dovrebbero guidare un veicolo a motore. Ciò è legato al fatto che il consumo di cannabis è associato a una serie di limitazioni cognitive, tra cui la concentrazione ridotta, l’attenzione diminuita e un aumento dei tempi di reazione e di decisione. Tali effetti possono avere conseguenze fatali nel traffico stradale”.

In questa interessante intervista avevamo già affrontato l’argomento Cannabis ricreativa, spiegandone le differenze dalla Cannabis terapeutica grazie all’aiuto di un esperto.