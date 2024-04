Bollo auto non pagato: cosa succede se ti ferma la polizia?

Cosa succede se a un controllo di polizia risulta che un veicolo circola con il bollo auto non pagato o scaduto? Le forze dell’ordine possono multare il proprietario/conducente dell’auto o, peggio ancora, procedere con il sequestro della vettura? Questi dubbi sono piuttosto frequenti (e ciò fa pensare che sono in molti a non pagare il bollo) ma la soluzione in realtà è piuttosto semplice.

CHE COS’È IL BOLLO AUTO

Per rispondere dobbiamo innanzitutto spiegare che cos’è il bollo auto. Il bollo è un tributo regionale il cui versamento spetta a tutti i possessori di un veicolo registrato al PRA – Pubblico registro automobilistico (salvo deroghe o esenzioni). La tassa è gestita, appunto, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento. Fanno eccezione il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna per le quali la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate. È tenuto a pagare il bollo chi, alla scadenza utile per il pagamento, nel PRA risulta proprietario del veicolo, oppure utilizzatore, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio (in caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio), oppure utilizzatore di un veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente.

BOLLO AUTO NON PAGATO: COSA PUÒ FARE LA POLIZIA?

Dunque il bollo auto è una tassa che non ha nulla a che vedere con la circolazione e la sicurezza stradale. E tanto la Polizia stradale quanto la Polizia municipale non hanno alcun potere in materia fiscale: non sono cioè tenuti a verificare il corretto versamento dei tributi, invece affidati alle amministrazioni titolari dei tributi stessi (le Regioni, le due Province autonome e l’AdE per Friuli e Sardegna). Inoltre a differenza del mancato pagamento dell’assicurazione RCA, che è un requisito richiesto dall’articolo 193 del Codice della Strada, l’evasione del bollo non impedisce al veicolo di continuare a circolare.

Pertanto se a un controllo di Polizia risulta che un veicolo circola con il bollo auto non pagato o scaduto, non ci sarà nessuna multa o altra sanzione. Anzi, da quando non c’è più l’obbligo di esporre il contrassegno attestante il pagamento del bollo, le Forze dell’ordine non hanno neanche gli strumenti per verificare se l’automobilista abbia pagato o meno la tassa.

MANCATO PAGAMENTO DEL BOLLO E FERMO AMMINISTRATIVO

Ad accertare il mancato pagamento del bollo è quindi l’amministrazione titolare del tributo (regione, provincia autonoma, ecc.), che in caso di ritardo intima al proprietario del veicolo di mettersi in regola applicando sanzioni e interessi. In caso di reiterato inadempimento, l’amministrazione incarica l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di recuperare le somme non corrisposte dall’automobilista. Se il contribuente continua a non pagare il bollo dovuto nei successivi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, scatta il fermo amministrativo, durante il quale l’auto non può circolare. Ed è qui che può entrare in scena la Polizia: se infatti le Forze dell’ordine non possono controllare (e sanzionare) se l’automobilista abbia pagato o meno il bollo, possono invece verificare se un veicolo sia stato sottoposto a fermo, e nel qual caso multarlo.

Attenzione perché le sanzioni per chi si mette alla guida di un’auto sottoposta a fermo amministrativo sono molto pesanti: multa da 1.984 a 7.937 euro, revoca della patente e confisca del veicolo.