Auto incidentata: quando può circolare?

Un'auto incidentata che presenta vistosi danni alla carrozzeria o risulta priva di parti o dispositivi fondamentali, può circolare lo stesso?

Un’auto incidentata può circolare? Talvolta si vedono in giro delle macchine che pur essendo palesemente reduci da un sinistro, perché hanno la carrozzeria rovinata o perché gli manca un fanalino o il paraurti, continuano normalmente a circolare avendo quanto meno conservato l’efficienza del motore. In casi del genere cosa prevede il Codice della Strada?

REQUISITI MINIMI DI UN’AUTO PER POTERE CIRCOLARE

In realtà il codice è molto chiaro, disponendo con l’articolo 79 che “i veicoli a motore e i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento”. E che “chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, oppure circola con i dispositivi di equipaggiamento obbligatori non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 87 a 344 euro (da 1.208 a 12.084 euro se il veicolo è utilizzato in competizioni sportive)”.

QUANDO PUÒ O NON PUÒ CIRCOLARE UN’AUTO INCIDENTATA?

Pertanto un’auto incidentata può circolare solo se i danni non compromettono l’efficienza e la sicurezza della vettura, anche in relazione all’inquinamento acustico e ambientale. Ad esempio non si può circolare se il motore dell’auto produce rumori molesti o se il paraurti, instabile dopo una collisione, entra ripetutamente in contatto con la carrozzeria o con l’asfalto provocando un baccano fastidioso. Inoltre nessun veicolo a motore può circolare se risulta privo di almeno uno dei dispositivi di equipaggiamento elencati nell’articolo 72 del CdS. In particolare:

– dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

– dispositivi silenziatori e di scarico (per le auto con motore termico);

– dispositivi di segnalazione acustica;

– dispositivi retrovisori;

– pneumatici o sistemi equivalenti.

Ne consegue che è vietato, oltre che pericoloso, circolare con un fanale rotto o comunque non funzionante. Oppure senza specchietto retrovisore o con uno pneumatico visibilmente rovinato. E i vetri? Occhio soprattutto al parabrezza: l’art. 237 comma 1 lettera g) del Regolamento d’attuazione del codice stradale precisa che “tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate”. Nell’ipotesi di inosservanza la multa è sempre da 87 a 344 euro.

AUTO INCIDENTATA IN SOSTA SU STRADA

Ricapitolando: un’auto incidentata può circolare se presenta semplicemente dei graffi o delle ammaccature alla carrozzeria, anche molto visibili ma che comunque non compromettono l’efficienza del veicolo? La risposta è sì. Può circolare con un vetro rotto, senza un fanale, senza specchietti, col paraurti penzolante o con la marmitta che si sente a km di distanza? La risposta è ovviamente no. Importante: un’auto in sosta sul suolo pubblico è ritenuta sempre “in circolazione”, per cui si è lo stesso passibili di multa se si parcheggia in strada una vettura incidentata priva di parti essenziali per l’uso o la conservazione.