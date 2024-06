ATP e rimorchi leggeri: la revisione passerà agli ispettori privati?

Federispettori ha presentato un emendamento al Senato, dove è in corso la discussione nelle commissioni competenti sul disegno di legge di riforma del Codice della Strada, per modificare parzialmente l’articolo 80 CdS che regolamenta la revisione dei veicoli a motore, chiedendo di estendere agli ispettori privati la possibilità di revisionare i mezzi per il trasporto di merci deperibili (ATP) e i rimorchi leggeri, ossia quelli fino a 3,5 t, oggi affidati in via esclusiva ai funzionari pubblici della Motorizzazione. Per il sindacato si tratta infatti di un controsenso non essendo richieste competenze tecniche specifiche per la revisione dei suddetti veicoli.

REVISIONE ATP E RIMORCHI LEGGERI NEL CODICE DELLA STRADA

Oggi l’articolo 80 comma 8 del Codice della Strada dispone che il Ministro dei Trasporti, al fine di assicurare […] il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi, può […] affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni a imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero a imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

L’emendamento presentato da Federispettori vorrebbe togliere il riferimento al trasporto di merci non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e aggiungere a rimorchi e semirimorchi la precisazione “anche di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t“.

ATP E RIMORCHI LEGGERI: LA REVISIONE POTREBBERO FARLA ANCHE GLI ISPETTORI PRIVATI

Per quanto riguarda i mezzi per il trasporto di mezzi deperibili (ATP), la motivazione parte dal fatto che la quasi totalità della revisione ministeriale verte su elementi indipendenti dalla sovrastruttura del veicolo, che è ciò che determina la classificazione dello stesso. Il motore, l’impianto frenante, elettrico, di illuminazione oppure il sistema sospensioni del veicolo ATP non presentano alcuna differenza con quelli di altri veicoli, di conseguenza il controllo rientra certamente fra le competenze certificate degli ispettori autorizzati, acquisite con il corso Modulo C. Inoltre, gli elementi particolari della sovrastruttura quali la cella coibentata dei veicoli isotermici (ATP) vengono verificati a intervalli di tempo prefissati da parte di altri enti (Inail, esperti ATP, ecc.). L’attività dell’ispettore si limita dunque all’acquisizione di una certificazione cartacea attestante il corretto funzionamento dell’eventuale unità supplementare e la scadenza del controllo. Attività che potrebbe benissimo assolvere anche un ispettore privato.

Per i rimorchi leggeri, invece, Federispettori fa notare che i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 t sono spesso privi di impianto frenante indipendente e solo dal 2018 hanno l’obbligo della revisione. Non vi sono quindi fondamenti tecnici per cui la competenza della revisione sia preclusa agli ispettori autorizzati, a maggior ragione considerando che risultano qualificati per i controlli ben più complessi dei rimorchi pesanti.

Il sindacato degli ispettori contesta anche l’esclusione dalle proprie competenze dei cosiddetti veicoli a uso speciale, sebbene pure questi, come gli ATP, presentino differenze con altri mezzi di trasporto che sono solamente di natura amministrativa e non pertinenti al controllo tecnico.

ATP E RIMORCHI LEGGERI: LE CONSEGUENZE DI QUESTA LIMITAZIONE

Federispettori osserva come questa limitazione, che obbliga i proprietari di mezzi ATP, speciali e dei rimorchi leggeri a rivolgersi in Motorizzazione per la revisione periodica, è una zavorra che abbassa i livelli di efficienza raggiunti grazie alla tanto attesa esternalizzazione delle revisioni dei veicoli pesanti, in quanto quegli stessi proprietari presentano serie difficoltà nell’ottenere in tempi ragionevoli la revisione ministeriale.

Questa situazione crea inoltre un danno agli ispettori privati che vedono ingiustamente ridursi le possibilità di alzare il proprio fatturato.