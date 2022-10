SicurAUTO.it al convegno sulla sicurezza delle batterie al Litio

Il convegno nazionale sulle batterie agli ioni di litio del prossimo 7 ottobre 2022 sarà l’occasione per fare informazione su rischi e incendi

Il Convegno nazionale sulle batterie agli ioni di litio del prossimo 7 ottobre 2022, è il maggiore evento pubblico in Italia dove si discuteranno importanti e urgenti temi legati alla sicurezza delle batterie al litio. Durante l’evento organizzato da Percorso Sicurezza srl, azienda che eroga formazione a figure aziendali, specialistiche e per la gestione di emergenze, interverrà anche SicurAUTO.it, che per prima ha portato l’attenzione sui nuovi rischi derivati dall’uso di batterie al litio con un’ampia inchiesta sugli incendi delle auto elettriche. L’intervento del direttore Claudio Cangialosi riguarderà proprio “il ruolo della stampa d’inchiesta nell’informazione sui nuovi rischi legati alle batterie al litio”. Ecco tutti i dettagli dell’evento e il programma.

L’INTERVENTO DI SICURAUTO.IT: L’IMPORTANTE RUOLO DELLA STAMPA D’INCHIESTA

Il Convegno nazionale sulle batterie agli ioni di litio, si terrà in presenza presso la Sala Convegni Europa dell’Istituto Galilei-Fermi-Pacassi di via Puccini, 22 a Gorizia, ma potrà essere seguito anche in diretta streaming il prossimo 7 ottobre 2022 in tutta Italia. Per partecipare è previsto un costo simbolico di 15 €, maggiori informazioni sono presenti sul sito di Percorso Sicurezza.

Grazie all’invito di Paolo Grossa, Amministratore dell’azienda, prenderà parte all’evento anche il nostro direttore Claudio Cangialosi in collegamento dalle ore 11:45 per parlare del ruolo della stampa d’inchiesta nel documentare in modo imparziale la diffusione sempre maggiore di una tecnologia sicuramente utile, ma che va conosciuta per poterne prevenire potenziali rischi.

SicurAUTO.it è la prima testata di riferimento in Italia ad aver aperto una finestra sull’informazione con approfondimenti sulla sicurezza delle auto elettriche durante i test al blindatissimo Nardò Technical Center di Porsche Engineering, le future norme sul parcheggio delle auto elettriche, le chimiche delle batterie al litio più sicure, gli estinguenti più efficaci nei test, e tanto altro che potete trovare qui sul nostro sito.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO NAZIONALE SULLE BATTERIE AL LITIO

Il programma del Convegno nazionale sulle batterie agli ioni di litio vedrà l’intervento dei maggiori esperti in Italia sul tema, alcuni dei quali hanno contribuito alle inchieste di SicurAUTO.it. Ecco il programma e gli interventi da non perdere:

– ore 8:45. Saluti e introduzione di Paolo Grossa, Amministratore Unico di Percorso Sicurezza srl – Prof. Alessandro Puzzi, Dirigente scolastico – On. Marco Deostro, Europarlamentare Membro della Commissione per l’Ambiente, la Sanità e la Sicurezza – Dott. Paolo di Domenico, Dirigente Compartimento Polizia Stradale FVG – Cav. Nicola Golizia, Co-organizzatore dell’evento ed Esperto Progetti Complessi in sicurezza;

– ore 9:00. Problematiche di sicurezza nell’utilizzo di batterie agli ioni di litio e relativo contesto normativo. Dott. Ing. Michele Mazzaro, Dirigente Superiore CNVF;

– ore 9.45. Dalla cella alle batterie EV fino ai sistemi di accumulo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili: sostanze chimiche, funzionamento e pericoli. Dott.ssa Cinzia Di Bari, Primo Ricercatore ENEA;

– ore 10.30. Coffee Break;

– ore 10.45. Batterie agli ioni di Litio: incendio ed esplosione. Dai test di laboratorio alla casistica incidentale con proiezione di filmati. Prof.ssa Paola Russo, DICMA Università Sapienza di Roma;

– ore 11.30. Descrizione fabbricazione estintori e impianti antincendio. Dott. Paolo Borroni, AD MB Estintori srl;

– ore 11.45. Il ruolo della stampa d’inchiesta nell’informazione sui nuovi rischi legati alle batterie al litio. Claudio Cangialosi, Direttore SicurAUTO.it – SicurMOTO.it;

– ore 12.00. Presentazione delle prove. Cav. Nicola Golizia – Dott. Marcello Fend, Presidente HTC Europe – Manuela Deyzel, AD Transport Sagl;

– ore 12.30. Chiusura dei lavori della mattina e domande dei partecipanti;

– ore 12.45. Light Lunch;

– ore 14.00. Test pratici dimostrativi spegnimento apparecchiature alimentate con batterie al litio;

– ore 16.30. Debriefing e saluti finali.