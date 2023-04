Rinnovo patenti: la sola visita medica è sufficiente?

Ad oggi, in assenza di particolari condizioni, per rinnovare la patente alla scadenza è sufficiente sottoporsi ad una visita medica. Se da un lato si tratta di una procedura snella, dall’altro poco ha a che fare con la cultura della sicurezza stradale. Avere consapevolezza dei propri limiti psicofisici e dei cambiamenti è il primo passo per una guida sicura. In molti ambiti la formazione continua è un punto cruciale, perché quando si tratta della propria vita, si tende a giocare al ribasso?

SCADENZA PATENTE: COME RINNOVARLA

Il rinnovo della patente di guida si compie a scadenze diverse, in base alla categoria posseduta e all’età del conducente. E consiste in una visita per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati, così come previsto dall’articolo 119 del Codice della Strada. I medici abilitati possono essere medici delle Asl, militari e altri, definiti monocratici perché giudicano da soli oppure commissioni mediche locali (CML), composte da più medici che esprimono un giudizio collegiale. Il rinnovo patente si può fare presso una scuola guida, un’agenzia di pratiche auto, una sede ACI, le strutture territoriali di RFI (Ferrovie dello Stato) o rivolgendosi direttamente all’ufficio ASL locale. In genere i documenti e i costi necessari sono:

la patente in scadenza;

un documento d’identità;

una fotografia formato tessera (40×33 mm);

la ricevuta di pagamento dei bollettini PagoPA;

il codice fiscale.

RINNOVO PATENTE: OGNI QUANTI ANNI?

Ogni quanti anni vanno rinnovate le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE?

ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni;

ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni:

ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni;

ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni.

Le patenti speciali AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS devono essere rinnovate sempre in CML, ogni 5 anni fino a 70 anni di età. Successivamente seguono le scadenze regolari. Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata scadono nel giorno e mese del compleanno del conducente. Questa disposizione non si applica alle altre patenti C, D e CQC, e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio.

RINNOVO PATENTE: COME RENDERLO UNA TAPPA EFFICACE PER LA SICUREZZA?

La patente è simbolo di autonomia, autosufficienza e indipendenza. Caratteristiche fondamentali che non possono però prescindere da una guida sicura. A complicare il quadro si aggiungono le differenze individuali che influenzano la propria capacità di continuare a guidare in sicurezza e la possibilità di individuare criteri di valutazione standard. Come fare, dunque? L’aumento degli incidenti stradali ha portato diversi Paesi europei all’istituzione di strutture specializzate nelle valutazioni psicologia dell’idoneità alla guida. Fin dagli anni ’50 sono stati sviluppati e commercializzati strumenti specifici per la valutazione delle funzioni cognitive e psicomotorie rilevanti per la guida. In Italia, il decreto Semplifica Italia, in vigore dal 10 febbraio 2012, ha ribadito invece che per il rinnovo della patente di guida agli over 80 basta effettuare, ogni due anni, l’accertamento dei semplici requisiti psicofisici. Indipendentemente dall’età del conducente, è questa la strada per incrementare la sicurezza stradale? Se la valutazione psicologica può essere considerata una via complessa, la soluzione potrebbe ritrovarsi nella formazione. Affiancare, alla visita medica di rinnovo, un aggiornamento teorico e pratico potrebbe ritenersi funzionale nella presa di consapevolezza delle proprie capacità di guida, implementando così una cultura della sicurezza.

Contributo a cura di Marianna Martini – Psicologa del Traffico