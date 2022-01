Fattore umano: unica causa o capro espiatorio?

Molte ricerche sostengono che il fattore umano sia la principale causa degli incidenti stradali, ma è davvero così?

Per fattore umano si intende l’insieme dei comportamenti, delle condizioni fisiche e degli stati psicologici dell’uomo che possono interferire con lo svolgimento di alcuni compiti. Questo termine è stato coniato negli anni 80 quando, appurata l’affidabilità delle macchine, si accertò che il 73% degli incidenti aerei era da addebitarsi all’errore umano. L’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) individuò tra le principali cause di incidenti aerei la perdita di direzione, l’errore di giudizio, la velocità non mantenuta, gli errori di pianificazione prevolo e di presa di decisione, e la non osservanza della “ground clearances“. Il concetto di Human Factor è stato esteso, poi, all’ambito stradale portando ad un incremento di campagne di prevenzione su distrazione alla guida, nuove tecnologie o abuso di sostanze. Si è spostato così l’ago della bilancia dalla sicurezza del mezzo alla discrezionalità del guidatore, estremizzando il messaggio che è (quasi) unicamente l’uomo la causa di un incidente. Se da un lato ciò porta ad investire sulla formazione degli utenti della strada, dall’altro si rischia di dimenticare l’importanza di guidare mezzi sicuri su strade sicure. Dare la colpa esclusiva all’uomo andrebbe ad aumentare la sicurezza delle case automobilistiche, dei servizi di manutenzione con il rischio di far loro abbassare la guardia sul loro operato.

IL TRIANGOLO: SEGNALETICA, SICUREZZA, FATTORE UMANO

In Italia la segnaletica è spesso fonte di confusione e stress: una distribuzione incostante del numero di cartelli stradali, a volte addirittura in contrasto tra loro o errati. Le strade, poi, ricevono scarsa manutenzione cosicché il manto stradale si trasforma in un ostacolo non irrilevante. Terzo fattore da prendere in considerazione è il comportamento, lo stato fisico e psichico del guidatore, ma non può in alcun modo essere l’unica (la principale) causa di incidentalità. Se così fosse, infatti, basterebbe introdurre veicoli a guida autonoma di livello 5 per eliminare la voce “incidenti” dal sistema strada. Rimarrebbero, però, invariate le condizioni delle strade, della segnaletica e degli stessi mezzi di trasporto per cui “l’incidentalità zero” rischierebbe di rimanere una mera utopia.

IL PROGRAMMA DELL’UNIONE EUROPEA

Ad oggi l’Unione Europea sta mettendo in campo un quadro strategico per la sicurezza stradale con l’obiettivo di morti zero sulle strade europee entro il 2050. Tra le misure indicate troviamo l’inserimento di limiti di velocità di sicurezza (30 km /h nelle aree residenziali), la tolleranza zero per la guida in stato di ebbrezza e un aumento di dotazioni di sicurezza sia in termini di infrastrutture che di dotazioni per i nuovi veicoli. Un programma completo ed esauriente, almeno sulla carta, che punta proprio a dare risalto all’interazione uomo-ambiente-macchina.

FATTORE UMANO MA NON SOLO: LA STRATEGIA VINCENTE

Una visione a 360 gradi che permetta di apportare miglioramenti su tutti gli aspetti che possono concorrere all’ aumento o alla diminuzione degli incidenti stradali sembra, dunque, l’unica strada percorribile. Il rischio di concentrarsi soltanto su uno, come eleggere il fattore umano ad unica causa dell’alta incidentalità, è quello di dimenticare il contesto in cui ci si muove e ci si relaziona. Si andrebbero, così, a concentrare tutte le forze per combattere un nemico che non porterà a risolvere il problema, ma sarà semplicemente un capro espiatorio. Non possiamo ragionare a compartimenti stagni e puntare il dito costantemente al di fuori di noi. La soluzione per una vera riduzione dell’incidentalità sta ancora una volta nel mezzo: lavorare su mezzi più sicuri, su una costante manutenzione stradale e su una segnaletica chiara senza dimenticare il fattore umano, ma senza attribuirgli un potere così determinante da oscurare le altre componenti.