Esame di guida: quanto incide la paura del successo?

Non sempre è la paura del fallimento a metterci i bastoni tra le ruote, ma la nostra peggior nemica può essere proprio la paura del successo. In parte, possiamo dire che somiglia proprio al timore del fallimento, e forse sono semplicemente i due lati della stessa medaglia. In entrambi i casi, infatti, il risultato è quello di autosabotarsi e non riuscire a raggiungere i propri scopi (da una parte per l’ansia di fallire, che può addirittura portare a non provarci, dall’altra per quella spinta irrazionale che allontana dal successo). Soprattutto se il successo ci porta ad uscire dalla nostra zona di comfort come nel caso del conseguimento della patente, status simbol che ci fa entrare nel mondo “dei grandi” con tutte le responsabilità che ciò porta con sé. Ma come si può capire se stiamo sperimentando la paura del successo?

ESAME DI GUIDA: COS’È LA NIKEFOBIA O PAURA DEL SUCCESSO

La paura del successo viene comunemente chiamata nikefobia. Questo termine deriva dal greco, ed è composto dalla parola Nike (il nome della dea della vittoria) e dalla parola phobos (ovvero “paura”). Si tratta di una vera e propria fobia: un terrore irrazionale che non si riesce a gestire, prende il sopravvento spingendoci a compiere scelte che, a mente lucida, non avremmo mai preso. In questo caso, il timore è quello di raggiungere dei traguardi, e quindi di avere successo. Inizialmente, questa fobia è stata riscontrata negli sportivi. Molti atleti, di fronte ad un obiettivo per cui si sono allenati a lungo, provano una strana ansia e cominciano a temere proprio di vincere. Le conseguenze? Un possibile “crollo” emotivo dopo il successo, oppure un vero e proprio autosabotaggio per impedirsi di arrivare al traguardo. Ben presto, si è notato che questa paura del successo si manifesta anche in altri ambiti, soprattutto quello lavorativo. Ed è particolarmente legato ai contesti in cui più è richiesto di essere performanti, come la guida.

COME SI MANIFESTA LA PAURA DEL SUCCESSO?

Le sfumature sono moltissime. Alcune persone scoprono di averla solo una volta arrivate al loro traguardo: in questo caso, è possibile provare una sorta di depressione, un crollo dell’umore e una forte ansia. È probabile che, una volta sperimentata questa fobia, i suoi sintomi inizino a presentarsi con anticipo, ben prima che il successo arrivi effettivamente. Il terrore di raggiungere i propri traguardi spinge così ad avere ansia, con tutti i fastidiosi segnali ad essa correlati (come il battito cardiaco accelerato, la sudorazione eccessiva e la respirazione affannosa). È a questo punto che chi soffre di nikefobia può cominciare (spesso inconsciamente) a mettere in atto stratagemmi che lo allontani dal successo. Procrastinare continuamente i propri impegni, porsi obiettivi troppo bassi rispetto alle proprie capacità o, al contrario, irrealisticamente alti (così da essere sicuri di non poterli raggiungere), ricercare un perfezionismo eccessivo, sono tutti segnali che possono indicare un timore all’idea di avere successo.

SELF-HANDICAPPING E PAURA DEL SUCCESSO: COME SUPERARLI?

L’auto-sabotaggio è tecnicamente un bias, cioè un “errore di valutazione” che facciamo giudicando e soppesando una certa situazione (ad esempio il raggiungimento di un obiettivo). Senza accorgercene del tutto, costruiamo una serie di ostacoli auto-imposti (come mancanza di tempo, procrastinazione, troppi impegni, distrazioni, troppo caldo, troppa fatica…), e così ci auto-blocchiamo, ci impediamo di raggiungere i nostri obiettivi. E come agisce? Spesso inconsciamente la persona non vuole che le cose cambino, preferisce rimanere nella tua confort-zone, nella tua situazione attuale. Un vantaggio è la protezione dal fallimento, ma riduce sensibilmente le possibilità di successo e di raggiungimento degli obiettivi. E come tutte le “trappole” della nostra mente, più la utilizzi più ti abitui ad utilizzarla. Come per ogni fobia, anche la paura del successo può essere superata, o quantomeno si può imparare a gestirla. Il primo passo da fare è prendere consapevolezza di avere un timore, senza nascondersi dietro le scuse più banali. Trovare la causa di questa fobia è spesso la chiave del successo!

Contributo a cura di Marianna Martini – Psicologa del Traffico