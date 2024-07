Auto usate: i modelli preferiti dagli italiani per fascia d’età

Un noto portale dedito alla vendita di auto usate online ha stilato un’interessante classifica che evidenzia quali siano i gusti degli italiani, in fatto di quattro ruote, per fascia di età. Gli automobilisti nostrani più giovani su cosa si orientano maggiormente quando ricercano una vettura di seconda mano, e su cosa si dirigono quelli più maturi? I risultati sono molto interessanti e meritano senza dubbio un approfondimento, perché dimostrano come mutino le esigenze reciproche da generazione in generazione, anche se i SUV rimangono una costante inscalfibile.

AUTO USATE: GLI UNDER 30 LE VOGLIONO COMPATTE

Coloro che hanno un’età al di sotto dei 30 sono chiamati anche Generazione Z. I più giovani utenti della strada scelgono in prevalenza le citycar, che rappresentano il 40% delle vendite, seguono le berline con il 34% e i SUV con il 20%. Fra i modelli prediletti, c’è un modello che ha solcato le nostre strade per cinquant’anni, salvo poi andare in pensione definitivamente in tempi abbastanza recenti: la Ford Fiesta. Di seguito la top 5:

Ford Fiesta; BMW Serie 1; Mercedes-Benz Classe A; Volkswagen Polo; Volkswagen Golf VII;

Questa graduatoria ci dice che gli under 30 preferiscono auto maneggevoli, compatte e utili per sgusciare nel traffico delle città.

LE AUTO USATE DEI MILLENNIALS: GUSTI VARIEGATI

Passiamo in rassegna i Millennials, ovvero coloro che hanno fra i 30 e i 40 anni. Quasi la metà di loro mette al primo posto i SUV (il 45%), mentre il modello preferito è la Renault Captur, la più acquistata in questa fascia d’età. Il podio è completato da una berlina e da una citycar: la Golf VII e la Smart Fortwo. Chiudono questa classifica altri due crossover, o B-SUV: la Fiat 500X e la Jeep Renegade. Il riassunto della classifica:

Renault Captur; Volkswagen Golf VII; Smart Fortwo; Fiat 500X; Jeep Renegade.

Dunque, questa fascia di età di automobilisti mette in mostra una predilezione per auto pratiche e versatili, che possano ricoprire un ampio spettro di esigenze: dai modelli più compatti per i single, a quelli più spaziosi per le famiglie. City car e berline rimangono comunque popolari tra i Millennials, rispettivamente con il 29% e il 16% degli acquisti effettuati da questa generazione nella prima parte dell’anno.

COSA SCELGONO FRA LE AUTO USATE LA GENERAZIONE X E I BABY BOOMERS

Chi attualmente ha un’età compresa fra i 40 e i 60 anni è catalogato come Generazione X, mentre i Baby Boomers sono quelli che hanno fra i 60 e i 70 anni. Bene, fra questi c’è un’ampia preferenza per i SUV (entrambi con il 44% delle vendite) e, in seconda battuta, per le city car (rispettivamente 30% e 31%), mentre le berline conquistano il terzo posto in entrambi i segmenti con una quota del 12%. La top 5 delle auto usate più gettonate fra la prima delle due fasce di età è formata da:

Jeep Renegade; Renault Clio; Fiat 500X; Fiat Panda; Renault Captur.

Tra i Baby Boomers, invece, i modelli preferiti sono:

Volkswagen Polo; Smart Fortwo; Fiat 500X; Volkswagen Golf VII; Fiat 500.

AUTO USATE PER OVER 70: DOMINA LA FIAT PANDA

Infine, tocca scoprire quali siano i gusti degli Over 70 italiani in fatto di auto usate. Fra di loro la prima scelta ricade su un’auto che ha segnato gli ultimi quarant’anni (e oltre) di automobilismo nostrano: la Fiat Panda. Pochi giorni fa è stata presentata la quarta generazione di questo modello, chiamata Grande Panda, che cerca di ricalcare le linee originali del 1980. La top 5 di Autohero è composta da:

Fiat Panda; Toyota Yaris; Renault Captur; Renault Clio; Mercedes-Benz Classe A.

Anche per gli Over 70 i SUV rappresentano la tipologia di auto più popolare con il 44% degli acquisti in questa fascia d’età, sebbene il distacco dalle city car – con una quota del 39% – sia decisamente inferiore rispetto alle altre generazioni; al terzo posto sempre le berline con il 10%.