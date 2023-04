Volkswagen ID.7: dimensioni e autonomia dell’anti Model 3

Dovremo aspettare la fine del 2023 per vedere in concessionaria la Volkswagen ID.7, ma l’attesa sarà ripagata dall’arrivo di un’ammiraglia dalle grandi dimensioni e da un’autonomia dichiarata che non teme l’assenza di colonnine di ricarica: fino a 700 km, abbastanza per percorrere un bel pezzo di Italia senza fermarsi. Rivale dichiarata: la Tesla Model 3 per il predominio nel segmento delle berline elettriche a tre volumi.

VOLKSWAGEN ID.7: DIMENSIONI E DESIGN

L’ammiraglia tedesca Volkswagen ID.7 è lunga 496 cm, larga 186 (senza specchietti esterni), con un passo di 296 cm e altezza di 153. Il bagagliaio contiene 532 litri. Il design esterno è caratterizzato dalla forma aerodinamica del frontale e dalla linea del tetto spiovente che ricorda i volumi di una fastback. I deflettori situati nella parte anteriore guidano l’aria, facendola scorrere lungo i lati del veicolo verso il posteriore per creare una cortina in grado di attenuare il flusso d’aria laterale. Il tetto spiovente contribuisce al raggiungimento di un ottimo coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,237 cW, garantendo un minore consumo energetico e una maggiore autonomia.

All’interno ID.7 offre spazio per 5 passeggeri. Dotazioni come l’illuminazione ambiente e il tetto panoramico regolabile elettricamente consentono di godere di un’atmosfera assai luminosa e con molto spazio a disposizione, anche nella seconda fila di sedili. I materiali utilizzati per l’abitacolo non utilizzano prodotti di origine animale e per buona parte sono realizzati con materiali riciclati. Insomma, ecologica non solo per le emissioni.

VOLKSWAGEN ID.7: INFOTAINMENT

Il sistema di infotainment della VW ID.7 promette una comoda user experience, tale da trasformare l’auto in un vero e proprio dispositivo ‘intelligente’. Lo schermo da 15” consente di accedere comodamente e rapidamente alle funzioni più importanti. Il funzionamento del climatizzatore è integrato nel primo livello del sistema di infotainment e le sue funzioni sono sempre visibili sull’ampio display e possono essere attivate e salvate in modo individuale. Le bocchette d’aerazione intelligenti controllano il flusso d’aria ed è possibile attivare richieste speciali tramite comando vocale. Ad esempio, dicendo “Ciao Volkswagen, ho le mani fredde”, ID.7 risponde attivando la funzione di riscaldamento del volante e dirigendo un flusso d’aria calda verso le mani.

VOLKSWAGEN ID.7: IL DISPLAY

L’innovativo Head-up display della Volkswagen ID.7 con realtà aumentata proietta le informazioni digitali direttamente sul parabrezza della vettura, all’interno del campo visivo del conducente. Quest’ultimo può scegliere di visualizzare le informazioni di navigazione, come i cambi di corsia o le frecce che indicano la direzione, proprio sulla strada che sta percorrendo, senza la necessità di distogliere lo sguardo dalla guida.

VOLKSWAGEN ID.7: RICARICA E AUTONOMIA

A seconda della capacità della batteria, da 77 o da 86 kWh in base al modello, ID.7 raggiunge in modalità completamente elettrica un’autonomia fino a 700 km, consentendo di affrontare senza soste anche i lunghi viaggi. È possibile ricaricare la batteria dal 10 all’80% in circa 25 minuti presso le stazioni di ricarica rapida quando la temperatura esterna è moderata e con una capacità di ricarica fino a 200 kW. La sofisticata gestione della batteria e il suo design aerodinamico sono ulteriori fattori che ne aumentano la durata.

VOLKSWAGEN ID.7: PREZZI

Come già anticipato, la Volkswagen ID.7 arriverà sul finire del 2023 in Italia e dovrebbe avere un prezzo che si aggirerà sui 55.000 euro. Saranno messi in vendita due versioni: la ID.7 Pro con batteria da 77 kWh (lordi: 82 kWh) e potenza di ricarica fino a 170 kW (autonomia fino a 615 km). E la ID.7 Pro S con batteria da 86 kWh (lordi: 91 kWh) e potenza di ricarica in corrente continua sarà di 200 kW (autonomia fino a 700 km).