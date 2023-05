Tesla Model 3: come pagarla 31 mila euro con gli incentivi

Circa 31.500 euro, o perfino meno, per acquistare la Tesla Model 3? A certe condizioni si può, sfruttando la combinazione tra incentivi statali e regionali, come quelli appena stanziati in Lombardia. Tutto nasce dalla decisione di Tesla, messa in pratica all’inizio di marzo, di abbassare il prezzo di listino ufficiale del modello a trazione posteriore (RWD) a 41.490 euro, permettendogli di rientrare nella fascia di prezzo coperta dalle agevolazioni.

COME FUNZIONA L’INCENTIVO STATALE PER LE AUTO ELETTRICHE

Ricordiamo infatti che l’Ecobonus 2023 prevede uno sconto di 5.000 euro con contestuale rottamazione di un’auto fino a Euro 4, oppure uno sconto di 3.000 euro senza rottamazione, per l’acquisto di autoveicoli M1 nella fascia di emissioni 0-20 g/km, che include ovviamente le auto elettriche.

Tuttavia il regolamento degli incentivi auto 2023 impone un limite, stabilendo un tetto massimo di spesa: per poter beneficiare dello sconto, il prezzo delle auto elettriche risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice dev’essere pari o inferiore a 35.000 euro (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse), quindi all’incirca 42.700 euro. Limite in cui adesso rientra anche la Tesla Model 3 RWD.

TESLA MODEL 3: COME PAGARLA 31.000 EURO CUMULANDO GLI INCENTIVI

Da pochi giorni i residenti in Lombardia possono cumulare l’incentivo statale con un contributo regionale fino a potenziali 6.000 euro. Per l’acquisto di un’auto elettrica (dal prezzo di listino non superiore a 45.000 euro + Iva) si può infatti ottenere uno sconto fino a 4.000 euro con la contestuale radiazione di un veicolo a benzina fino a Euro 2 o diesel fino a Euro 5 per demolizione o definitiva esportazione all’estero (1.000 euro senza radiazione). L’incentivo lombardo richiede inoltre l’applicazione di un ulteriore sconto da parte del venditore di almeno il 12% sul listino di partenza e comunque di almeno 2.000 euro (1.000 se non c’è rottamazione), portando l’agevolazione complessiva a un totale di 6.000 euro. Sommando questo importo ai 5.000 euro di incentivi statali si ottiene il mega-sconto di 11.000 euro che può abbattere il prezzo di una Tesla Model 3 RWD a circa 31.500 euro o giù di lì.

Ma non è tutto: il sito della Tesla riporta infatti che se si acquista la Model 3 in pronta consegna il prezzo scende a 39.470 euro (40.458 includendo la messa su strada). In questo caso lo sconto di 11.000 potrebbe addirittura consentire di acquistarla a meno di 30.000 euro!

Attenzione però a due elementi importanti: per prima cosa, gli incentivi auto Lombardia 2023 hanno un fondo di soli 12 milioni di euro che presumibilmente finiranno molto presto; e poi, chi intende usufruire dello sconto rottamando un’auto diesel Euro 5 deve considerare che può usufruire dell’importo massimo solamente con gli incentivi regionali, visto che l’Ecobonus statale ammette per la radiazione soltanto vetture fino a Euro 4. Viceversa, rottamando un’auto a benzina Euro 3 o Euro 4 si può avere lo sconto massimo solo con gli incentivi statali, questo perché il contributo lombardo ammette la radiazione di auto a benzina solo fino a Euro 2.

Va comunque sottolineato che gli incentivi locali per l’acquisto di auto elettriche, eventualmente cumulabili con l’Ecobonus statale, non sono ci sono solamente in Lombardia ma anche in altre città o regioni, ad esempio in Trentino Alto-Adige ma non solo. Qui la nostra guida per approfondire l’argomento sugli incentivi locali.

GLI INCENTIVI SULLA TESLA MODEL 3 ‘SALVERANNO’ L’ECOBONUS?

Chissà se la possibilità di avere a un prezzo non troppo eccessivo (sappiamo benissimo che anche 36.000 euro non sono alla portata di tutti) un modello super come la Tesla Model 3 a trazione posteriore aumenterà le richieste per gli incentivi auto elettriche, che al momento risultano in gran parte inutilizzati, ravvivando nel contempo il mercato delle BEV. Di certo non saranno particolarmente contenti gli attuali possessori del Model 3 che hanno pagato un prezzo di listino nettamente più alto e che rischiano pure di vedersi deprezzare l’usato.