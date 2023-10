Turchia: 6 Tesla nuove di zecca distrutte da incendio sulla bisarca

Dopo soli pochi mesi dalle negoziazioni con la Turchia per le vendite Tesla e la promessa di investire nel Paese l’azienda si ritrova a gestire un incidente che non aiuta certo l’immagine. L’incendio di una bisarca durante il trasporto 6 Tesla Model Y nuove è stato riportato dalla stampa turca e ripreso su X con i video che mostrano le fiamme propagarsi tra le auto sul camion. Ecco cosa si sa ad oggi sull’incendio delle Tesla in Turchia.

L’INCENDIO DELLE TESLA SUL CAMION DURANTE IL TRASPORTO IN TURCHIA

La notizia riportata dall’agenzia di stampa turca IHA, ha immediatamente attirato l’attenzione della comunità internazionale. L’incidente è avvenuto intorno alle 02:30 in via Arıfat, nel quartiere Tuzla di Istanbul, scrive il portale turco. Secondo quanto dichiarato dall’autista del camion, l’incendio sarebbe partito da una delle sei Tesla, ma si è rapidamente diffuso a tutti i veicoli a bordo del rimorchio. Dopo aver visto le fiamme propagarsi da una delle auto elettriche a bordo, ha accostato e provato a spegnere l’incendio con l’estintore che aveva a bordo. Quando si è accorto che le fiamme anziché diminuire iniziavano a propagarsi alle altre auto ha allertato i Vigili del Fuoco. Come abbiamo scoperto nella nostra mega inchiesta esclusiva sugli incendi delle batterie agli ioni di litio, quando si verifica un Thermal Runaway, sono necessarie tecniche ed estinguenti specifici che sono ancora oggi oggetto di ricerca e test.

IL VIDEO DELL’INCENDIO DELLE TESLA IN TURCHIA

Le testimonianze e i video ripresi e postati su X in seguito all’incidente mostrano il grado di devastazione causato dalle fiamme. Una clip in particolare mostra le difficoltà affrontate da un vigile del fuoco che tenta di spegnere l’incendio, ma le fiamme riprendono con più vigore a intermittenza dopo essere state spente. Sebbene non tutte le batterie siano state oggetto di Thermal Runaway, considerando che i Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere il carico delle Tesla fuoco dopo 1 ora dall’inizio dell’intervento. Quanto riportato dai media turchi è un fatto positivo, visto che Tesla ha iniziato a produrre batterie che agevolano i pompieri, anche se vengono prodotte in modo da avere zero riparabilità secondo Sandy Munro.

İstanbul, Tuzla’da içlerinde Tesla Model Y’nin de bulunduğu araç yüklü tır alev aldı. Yangın, Tesla veya diğer elektrikli araçların birinden çıktı. #Tesla pic.twitter.com/GewWCJ8Hyz — Metin Yasir Akpınar (@MtnAKPINAR) October 6, 2023

TESLA E LE PROSPETTIVE DI MERCATO IN TURCHIA

La Turchia si è rapidamente affermata come un mercato emergente per Tesla. Il gigante automobilistico elettrico ha iniziato le consegne da maggio 2023, ma il livello di interesse dimostrato dai consumatori turchi ha superato le aspettative. Secondo le stime Tesla potrebbe superare le 10.000 consegne nel Paese entro ottobre. E’ un traguardo a cui Tesla sta lavorando da diverso tempo, curando le relazioni con la Turchia. Infatti, Elon Musk, CEO di Tesla, ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a New York City a settembre 2023, poco prima dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite manifestando la sua attenzione verso l’economia del Paese.