Finanziamenti auto nuove: +4% nel 2024 con rate tra 250 e 350 €

Dopo un 2023 già in ripresa, il 2024 sarà un anno di ulteriore espansione per i finanziamenti e le immatricolazioni di autovetture. Nei primi quattro mesi, infatti, i finanziamenti di auto nuove sono cresciuti del +4,2% e parallelamente le immatricolazioni del +6,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Non solo: considerando la stretta correlazione tra richieste di finanziamento e immatricolazioni, con le prime che precedono le seconde di tre o quattro mesi, il picco di richieste di finanziamento registrato ad aprile, pari al +25%, fa supporre che il mercato auto conoscerà un’ulteriore risalita delle immatricolazioni entro la prima metà dell’anno. Peccato solo che il segmento dei veicoli elettrici e plug-in hybrid sia rimasto bloccato a causa della prolungata attesa dei nuovi incentivi statali.

FINANZIAMENTI AUTO NUOVE: IL 37% PER LA FASCIA DI PREZZO 15 – 25 MILA €

Queste sono solo alcune delle evidenze dell’Osservatorio Credit & Mobility realizzato congiuntamente da Experian e UNRAE, che oltre a delineare le possibili tendenze per il futuro, offre anche una fotografia dello stato attuale dei consumi e della disponibilità economica degli italiani. Analizzando i contratti di finanziamento effettivamente stipulati per l’acquisto di automobili nuove entro marzo 2024, l’osservatorio ha rilevato come le preferenze della clientela si siano concentrate soprattutto sulle fasce di prezzo tra i 15 e i 25 mila euro, che hanno rappresentato il 37% dei finanziamenti concessi nel primo trimestre dell’anno, seguite dalle vetture sotto i 15 mila euro, il 33,2% del totale.

FINANZIAMENTO AUTO: RATE MENSILI TRA 250 E 350 EURO

Per oltre la metà dei finanziamenti le rate mensili si sono attestate tra i 250 e i 350 euro con maxi-rata finale sotto i 15 mila euro. Rispetto ai primi tre mesi del 2023, la richiesta di rateizzazione entro i 250 euro è cresciuta del +19%, ma allo stesso tempo si è notato anche uno slittamento della maxi-rata finale verso importi maggiori: dal +17% per un importo finale di 15 mila euro al +27% per una rata da 20 mila euro, fino al +37% per importi superiori ai 20 mila euro. Relativamente alla durata dei finanziamenti, inoltre, il 64% delle richieste si è collocata tra i 2 e i 4 anni, mentre per periodi di tempo più lunghi è stato registrato un calo delle richieste pari al -24%. Questi elementi delineano come i consumatori tendano ad avere una minore disponibilità economica nell’immediato rispetto al passato, preferendo contrattualizzare rate più modeste e più facili da coprire, mentre prevedono più flessibilità già nel breve periodo, entro 2-3 anni, per estinguere l’intero pagamento.

AUTO NUOVE ACQUISTATE CON IL FINANZIAMENTO: BENZINA +3,5%

Analizzando invece le tipologie di vetture acquistate, si è confermata una tendenza crescente all’acquisto di vetture ibride (HEV), che rappresentano il 38,6% delle immatricolazioni degli ultimi 4 mesi, una quota in crescita del +3,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’incremento maggiore, però, ha riguardato i veicoli a benzina, +3,5% di quota nei quattro mesi, raggiungendo il 31% del totale dei veicoli acquistati. A causa dei ritardi nella emanazione degli incentivi auto, annunciati di fatto già a fine novembre 2023 ma partiti solo a giugno 2024, hanno fatto molta fatica i segmenti delle auto ibride plug-in e delle auto elettriche, fermi rispettivamente al 3,2% e al 2,8% del totale delle auto nuove, in netta diminuzione dallo scorso anno. Si tratta di un fattore che sta contribuendo a rallentare la transizione energetica nel Paese e che impone una riflessione sulla necessità di renderli presto oggetto di una pianificazione più strutturata.

FINANZIAMENTI AUTO USATE: IL 75,9% PER VETTURE SOTTO 15 MILA EURO

Per quanto riguarda invece il mercato dell’usato, nel primo trimestre del 2024 sono cresciuti sia i trasferimenti di proprietà di autovetture che le richieste di finanziamento di auto usate, rispettivamente del +4,6% e +11,6% in confronto allo stesso periodo del 2023. Oltre tre quarti (75,9%) dei trasferimenti di proprietà hanno riguardato veicoli con valore inferiore a 15 mila euro, ed è proprio questo l’importo di finanziamento richiesto nel 60% dei casi. A essere maggiormente favoriti i veicoli con alimentazione a benzina (39%) e diesel (45%). Per le auto usate le stime di accettazione delle richieste di finanziamento si sono attestate intorno all’80%, una percentuale più alta rispetto a quella delle auto nuove considerati gli importi richiesti più bassi.