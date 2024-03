Tesla Zero Service: Musk vuole eliminare difetti e riparazioni auto

Tesla si prepara ad aggredire il mass market delle auto elettriche con la Model 2. Un settore di mercato dove la concorrenza è agguerrita e non è così semplice tagliare i prezzi di punto in bianco su auto dai grandi volumi che tornano in officina per riparazioni. La soluzione? Tesla Zero Service, la nuova unità Tesla che avrà il compito di ridurre drasticamente i “Service”. Musk, che segue da tempo l’impennata dei reclami per i tempi di attesa e le richieste di riparazioni in garanzia, vuole eliminare difetti e manutenzione. Per farlo si è messo alla ricerca di un esperto che dovrà aiutare a migliorare la qualità: le candidature sono ufficialmente aperte e chiunque può presentare il suo curriculum.

TESLA VUOLE RIDURRE I DIFETTI E LE RICHIESTE DI SERVICE

Le auto elettriche Tesla non hanno l’obbligo di fare manutenzione per non perdere la Garanzia del Costruttore. Un vero punto di svolta per i clienti felici di non essere vincolati alla manutenzione ordinaria, anche se ci sono controlli e sostituzioni consigliate da Tesla come per qualsiasi altra auto elettrica. In pratica, i clienti Tesla possono sostituire da soli i tergicristalli e la batteria del telecomando (se presente) e recarsi presso i Service Tesla solo se preferiscono avere uno storico regolare dei tagliandi (che aumenta il valore alla vendita dell’auto usata), in caso di manutenzione straordinaria o interventi in garanzia. Sono queste ultime le due variabili ad aver congestionato i Service Tesla negli ultimi anni, nonostante i continui miglioramenti apportati al processo di produzione Tesla negli anni.

COSA FARA’ IL TESLA ZERO SERVICE

La soluzione quindi è incaricare un’unità strategica Tesla Zero Service, che avrà a capo un ingegnere la cui posizione è attualmente aperta, per identificare ed eliminare le cause che rendono necessarie le riparazioni sulle auto elettriche. Nella pagina dedicata alla posizione di Senior Manager, Tesla scrive che:

“Questo ruolo sarà sia strategico che tattico e includerà la progettazione di soluzioni e la gestione di campagne individuali da eseguire con team e partner sul campo. Il candidato lavorerà a stretto contatto con l’ingegneria hardware e software, l’ingegneria dei servizi, i programmi di qualità e servizio e i team sul campo per stabilire le priorità, avviare e monitorare gli sforzi di riduzione della domanda e di efficienza”.

L’elevata sofisticazione di soluzioni tecniche adottate, alla lunga, crea problemi di affidabilità (vedi i reclami per le sospensioni Tesla). L’emblema di quanto sta affrontando Tesla si può intercettare fin dal travagliato lancio del sistema di apertura Falcon Wings della Tesla Model X. Da allora è cambiato molto, ad esempio l’introduzione delle batterie strutturali (che essendo sigillate hanno riparabilità zero secondo Sandy Munro), fino all’adozione delle Giga Press per la presso-fusione dei telai delle Tesla; altra soluzione a cui sarebbero interessati molti Costruttori, ma non priva di incognite. Ad esempio, se il telaio pressofuso si danneggia in un incidente, si potrà riparare o dovrà essere totalmente sostituito con relativi costi di riparazione più alti rispetto alle procedure convenzionali?

TESLA ZERO SERVICE: REQUISITI RICHIESTI E STIPENDIO ANNUO

Sicuramente il manager Tesla Zero Service che si assumerà la responsabilità di risolvere le attuali criticità di Tesla avrà un grand da fare e lo si intuisce dai requisiti richiesti:

“spinta incessante per alzare il livello della qualità, dell’affidabilità e dell’efficienza del servizio del veicolo con forti capacità interpersonali, di presentazione, analitiche e di negoziazione”;

del servizio del veicolo con forti capacità interpersonali, di presentazione, analitiche e di negoziazione”; “comprovata esperienza nella gestione interfunzionale degli stakeholder , nell’espansione del business e nel raggiungimento degli obiettivi con la capacità di influenzare e comunicare in modo efficace con tutti i livelli di gestione”;

, nell’espansione del business e nel raggiungimento degli obiettivi con la capacità di influenzare e comunicare in modo efficace con tutti i livelli di gestione”; “ laurea triennale con curriculum incentrato su Economia o Ingegneria o equivalente”;

con curriculum incentrato su Economia o Ingegneria o equivalente”; “oltre 5 anni di esperienza manageriale nella guida di team e nello sviluppo di rapporti diretti”;

nella guida di team e nello sviluppo di rapporti diretti”; “dimostrata capacità di lavorare sotto pressione e di fornire risultati affidabili e rapidi su più priorità parallele”;

“deve essere disponibile a lavorare con orari prolungati e/o nei fine settimana secondo necessità per supportare traguardi o operazioni critici”;

secondo necessità per supportare traguardi o operazioni critici”; “possibilità di viaggiare fino al 25% del tempo”;

La domanda che tutti si farebbero è, ma a fronte di queste richieste, qual è il compenso? Lo stipendio del Manager Tesla Zero Service va da 68.000 a 210.000 $ a cui si aggiungono premi in denaro, azioni Tesla e altri benefit.