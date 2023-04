Tesla, record di consegne ma con auto sporche e clienti delusi

Tesla fa record di consegne grazie anche al prezzo ribassato della Model 3 con gli ecoincentivi. Un’ondata di ordini che probabilmente nessuno pensava arrivasse. Neppure Tesla, costretta a dirottare i clienti delusi che raccontano con amarezza per la scarsa comunicazione, informazioni poco chiare, obbligo di fare un viaggio non previsto e auto consegnate sporche.

TESLA RECORD DI VENDITE NEL Q1 2023, MA A QUALE COSTO?

Nel primo trimestre del 2023 le vendite di Tesla Model 3 e Model Y sono state 412.180 grazie anche al taglio dei prezzi di listino. Per molti clienti l’esperienza di acquisto in Tesla è iniziata in modo totalmente diverso dall’accoglienza, dalla professionalità e dalle coccole dei Tesla Store. Le Tesla Model 3 sono così tante che alcuni Store sono addirittura stati momentaneamente chiusi e ai clienti è stata comunicata la consegna direttamente presso un hub di smistamento, con libretto e assicurazione già attivata, dopo che l’Advisor incaricato avrebbe fornito il numero di targa e organizzato un transfer con navetta per avvicinarsi al deposito. Il problema però è che molti clienti hanno ricevuto un aggiornamento della data (anticipata) e con nuova località last minute. Come a Paolo Volpe, costretto a spostarsi per oltre 660 km, che racconta la sua esperienza sul gruppo Tesla Model 3 Italy: “A me hanno messo consegna a Piadena quando invece avevo richiesto Caserta. Sono incazzato nero. Questa nuova esperienza in Tesla è cominciata davvero male”.

CONSEGNA TESLA MODEL 3: LE SITUAZIONI FREQUENTI PER I CLIENTI DELUSI

Molti clienti Tesla lamentano gli stessi problemi, cercando consigli e aggiornamenti sui gruppi facebook da persone che sono nella stessa situazione.

C’è ad esempio chi non aveva alcuna certezza di poter ritirare l’auto nella data comunicata, dopo aver preso le ferie e organizzato il viaggio.

nella data comunicata, dopo aver preso le ferie e organizzato il viaggio. Chi invece aveva ricevuto una data di consegna anticipata, ma senza l’invio del libretto o del numero di targa per poter attivare l’assicurazione.

per poter attivare l’assicurazione. O ancora chi aveva attivato l’assicurazione con i documenti inviati da Tesla ma non sapeva quando avrebbe ritirato l’auto, perché non si sapeva dove fosse.

La maggior parte delle criticità che emergono dai commenti sembrano derivanti dall’assenza di risposte dagli Advisor assegnati ai clienti e informazioni sommarie o mutevoli nel tempo. Paolo Massano su Teslari.it scrive: “Sono veramente dei buffoni… io mai e poi mai avrei pensato di trovarmi a dover fare questi discorsi. Le macchine saranno anche valide, ma per tutto il resto siamo a livello infimo”.

CONSEGNA TESLA MODEL 3 A PIADENA: DIRETTAMENTE DALLA BISARCA AI CLIENTI?

Tesla avrebbe richiesto un numero così elevato di immatricolazioni in pochi giorni, secondo le risposte fornite ad alcuni clienti, che semplicemente non era possibile evadere tutte le pratiche per mancanza di targhe. Chi invece l’auto l’ha ritirata nei giorni scorsi si aspettava un’accoglienza all’altezza di quanto pagato. Invece Caesar90, scrive su Teslari.it: “macchina presa ieri, esperienza non piacevole! Data oltre 2h dopo l’orario previsto in condizioni pietose, ma dovevo andare al lavoro quindi è andata così. Giusto per info, l’indirizzo di Piadena non è quello dell’app, ma via Adige 4 (così, se siete a piedi, non camminate a vuoto)”. Matteocr87 sullo stesso forum lo segue a ruota: “ho ritirato in un deposito sperduto (via Adige 4) manco fossimo da un rottamaio, una macchina da 65k euro.. molto deluso del servizio abituato alle coccole della concessionaria di marchi premium”.