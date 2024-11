Tesla: porte bloccate dopo un incidente, 4 morti bruciati in Canada

Un grave incidente che ha scosso il Canada ha riaperto il dibattito sulla sicurezza di alcune soluzioni innovative delle auto: le maniglie ad apertura elettrica sui cui ha indagato anche la KBA. L’incidente è costato la vita a quattro persone di origine indiana, bruciate nell’auto perché non sono riuscite a scappare dalla Tesla Model Y su cui viaggiavano. L’auto ha preso fuoco dopo un impatto e molto probabilmente gli occupanti non sapevano dell’apertura meccanica di emergenza (o non sono riusciti ad usarla). Infatti l’unica persona sopravvissuta è stata estratta da un soccorritore di passaggio.

PASSEGGERI BLOCCATI NELL’AUTO CHE HA PRESO FUOCO

L’incidente, avvenuto il 24 ottobre a Toronto, ha riportato l’attenzione su potenziali lacune di efficacia nei sistemi di apertura elettrica delle auto, in situazioni di emergenza come quella riportata dal magazine Hindustan Times. Le vittime erano 4 giovani del Gujarat (India), trasferiti in Canada. Mentre viaggiavano sulla loro Tesla, c’è stato un impatto violento contro un guardrail, dopo il quale l’auto ha preso fuoco.

APERTURA SPORTELLI TESLA MODEL Y IN CASO DI EMERGENZA

Probabilmente il sistema a bassa tensione non permetteva l’apertura elettrica ma, come specifica anche Tesla, è prevista l’apertura manuale delle porte anteriori in assenza di alimentazione (foto sotto).

Lo stesso costruttore, tuttavia, specifica che “Non tutte le Model Y sono dotate di rilascio manuale delle portiere posteriori”. Difatti, per aprire le porte posteriori della Model Y in caso di emergenza e assenza di alimentazione, se non è presente la leva come per le porte anteriori, Tesla ha previsto questa procedura (foto sotto):

Rimuovere il tappetino dal fondo della tasca della portiera. Premere la linguetta rossa per rimuovere lo sportello di accesso. Tirare il cavo di apertura meccanica in avanti.

L’unica superstite dell’incidente, che probabilmente non conosceva – come gli altri – la procedura di emergenza è una giovane donna di circa vent’anni, salvata grazie all’intervento tempestivo di un dipendente di Poste Canada, che con un palo di metallo ha rotto il finestrino e ha estratto la giovane.

PORTE DELLA TESLA BLOCCATE DOPO INCIDENTE: IL RACCONTO DEL SOCCORRITORE

Il soccorritore ha raccontato al Toronto Star i drammatici momenti: “Non riuscivo ad aprire le porte“, ha dichiarato. Ha spiegato di aver visto la donna cercare disperatamente di aprire la porta dall’interno e considerata la situazione di pericolo dei passeggeri intrappolati mentre si sviluppava l’incendio, ha deciso di rompere il vetro.

Non è la prima volta che il design di sicurezza Tesla finisce sotto i riflettori (di recente il richiamo NHTSA perché le porte si aprivano in caso di incidenti). Gli esperti sottolineano che il meccanismo di sblocco di emergenza dovrebbe essere chiaramente segnalato e accessibile a chiunque si trovi a bordo, specialmente in contesti di panico. Tuttavia, le istruzioni su come attivare tali meccanismi non sembrano pensate anche per i passeggeri occasionali.