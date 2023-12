Richiamo Tesla Model S e X: le porte si aprono in caso di incidente

Tesla ha ufficialmente notificato all’agenzia nazionale USA che vigila sulla sicurezza dei trasporti (NHTSA) il richiamo di sicurezza per 120.423 auto, tra Model S e Model X. L’iniziativa si inscrive nel rispetto della legge federale, con l’obiettivo di affrontare una problematica cruciale che coinvolge la sicurezza degli occupanti in caso di incidente. Ecco i dettagli del richiamo e cosa impone la legge USA sulla sicurezza delle auto.

I MOTIVI DEL RICHIAMO TESLA MODEL S E MODEL X

Il richiamo Tesla riguarda specificamente i modelli Model S e X prodotti nel periodo 2021-2023. L’attenzione si concentra sul sistema di chiusura delle porte e la possibilità che le porte si aprano in modo non previsto in caso di un impatto laterale, violando gli standard federali di sicurezza dei veicoli a motore, in particolare il numero 214. Una comunicazione ufficiale dell’NHTSA indirizzata a Tesla ha reso noto il motivo del richiamo che lo stesso Costruttore ha comunicato all’agenzia. I Costruttori auto, infatti, sono tenuti ad informare gli organi preposti anche in caso di richiami volontari o rischi di sicurezza legati all’utilizzo dei veicoli.

NON CONFORMITÀ AGLI STANDARD FEDERALI

Il richiamo Tesla per le porte delle Model S e Model X è stato emesso in risposta a una non conformità ai requisiti specificati nello standard federale sulla sicurezza dei veicoli a motore durante gli impatti laterali (Federal Motor Vehicle Safety Standard number 214, “Side Impact Protection”). Nello specifico, questo standard impone che il veicolo sottoposto a test di impatto laterale, debba garantire la sicurezza degli occupanti e proteggerli dal rischio che le porte possano aprirsi durante l’impatto. Questo comporta una serie di condizioni che il Costruttore deve rispettare:

la portiera colpita non deve separarsi dal veicolo;

colpita dal veicolo; qualsiasi porta (incluso il portellone posteriore), anche se non coinvolto nell’impatto, non deve aprirsi durante l’impatto;

(incluso il portellone posteriore), anche se non coinvolto nell’impatto, durante l’impatto; il fermo porta non deve separarsi dal riscontro sul telaio e i componenti della cerniera non devono separarsi tra loro;

dal riscontro sul telaio e i componenti della cerniera non devono separarsi tra loro; la serratura e i sistemi di cerniere della porta non devono staccarsi dai loro ancoraggi.

Chiaramente queste disposizioni sono indirizzate a limitare il rischio di eiezione degli occupanti dal veicolo in caso di impatto, testacoda, cappottamento, etc. Mentre non riguardano l’accesso dei First Responder all’abitacolo, che deve sempre essere agevolato, tant’è che questa valutazione fa parte dei crash test Euro NCAP. Inoltre dal 2022 l’ente europeo valuta anche per quanto tempo gli alzacristalli elettrici continuano a funzionare in caso di immersione totale inacqua, dando la possibilità ai passeggeri di uscire dall’abitacolo.

RICHIAMO TESLA CON AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Tesla ha comunicato che provvederà a risolvere la problematica mediante un intervento correttivo che apporterà tramite aggiornamento software OTA. Il numero di riferimento per il richiamo Tesla è SB-23-00-009. Secondo quanto comunicato all’NHTSA, le lettere di richiamo ai clienti saranno inviate entro febbraio 2024, anche se il richiamo software dovrebbe essere più veloce rispetto alle normali procedure correttive che richiedono la presenza dell’auto in officina.