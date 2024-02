Tesla: il mistero dei vetri appannati dopo l’aggiornamento software

Le Tesla Model Y e Model 3 hanno guadagnato una grande popolarità sul mercato per le soluzioni innovative adottate, tra cui un sistema di climatizzazione dell’aria ad altissima efficienza. Tuttavia, recentemente, molti proprietari hanno segnalato un fastidioso problema di appannamento dei vetri sul gruppo Facebook Tesla Model Y. Questa problematica, sebbene sia stata associata da alcuni utenti a un aggiornamento software. Ma come mostra il video che trovate di seguito può essere anche il risultato di diversi fattori che causano l’umidità nell’abitacolo Tesla che fa appannare i vetri.

VETRI AUTO APPANNATI DOPO LA SOSTITUZIONE DEI FILTRI TESLA

Molti proprietari di Tesla, cercando di risolvere da soli il problema dei vetri appannati, hanno optato per la sostituzione dei filtri dell’aria in fai da te. Tuttavia, una sostituzione non corretta o l’uso di filtri non originali potrebbero compromettere le performance e l’efficacia del sistema di climatizzazione. Inoltre, come emerge dalle dichiarazioni di Massimo B, la sostituzione parziale dei filtri potrebbe essere un altro fattore scatenante, a prescindere dalla pioggia.

Il proprietario infatti smentisce la presenza di 4 filtri come altri scrivono: “Sono stato al service per il cambio filtri, io ho risolto il problema ma il ragazzo del service a mia domanda mi ha detto ‘guarda che i filtri sono 6 non 4’”. È importante sottolineare che l’acquisto di filtri di scarsa qualità o che non rispettano le specifiche del Costruttore potrebbe limitare o compromettere l’efficienza del climatizzatore. In questo approfondimento spieghiamo come sono fatti i filtri abitacolo Hepa e le differenze con quelli a carboni attivi.

VETRI AUTO APPANNATI SOLO SU ALCUNE TESLA: ECCO PERCHÈ

Un’altra causa potenziale potrebbe essere attribuita a difetti di progettazione nel sistema di ventilazione Tesla, che potrebbero essere accentuati da una manutenzione non regolare. Sebbene gli aggiornamenti software siano stati additati dai proprietari delle Tesla, è possibile che in alcuni casi i problemi si siano verificati maggiormente su auto esposte a particolari condizioni di utilizzo o con una manutenzione non ineccepibile (vedi ad esempio la frequenza di sostituzione dei filtri sulle Tesla che non sono obbligate a fare una manutenzione ordinaria per non perdere la garanzia del Costruttore). Nel video di seguito infatti, Adam Davenport, come segnalato anche da uno degli iscritti al gruppo Facebook della Model Y, mostra perché i vetri continuano ad appannarsi anche dopo la sostituzione dei filtri.

L’autore smanettone del video qui sopra, approfondisce il problema dei vetri appannati su una Tesla Model 3 e dopo svariate prove, inserendo anche una microcamera all’interno del sistema di ventilazione, giunge alla conclusione che il problema è nella conformazione del condotto di aria a monte della ventola che si trova in prossimità dello scolo dell’acqua. Quando la ventola è accesa alla massima velocità, si crea una depressione nel condotto che aspira acqua dallo scolo proveniente dal parabrezza e scorre davanti alla presa di aspirazione dell’aria.

Inoltre, le guarnizioni laterali sul bordo del cofano non contribuiscono molto ad isolare la griglia che copre il condotto di aspirazione del climatizzatore, e anche questo agevola l’accumulo di acqua che attraverso il condotto finisce sui filtri abitacolo bagnandoli. Se l’auto è esposta frequentemente al sole, i filtri possono asciugarsi e il problema dell’umidità è limitato, come mostra anche il video.

Questo spiegherebbe perché alcune auto Tesla soffrono più di altre del problema di appannamento vetri anche dopo la sostituzione dei filtri, se esposte più frequentemente alla pioggia. Anche se il test si riferisce alla Model 3, un’infiltrazione di umidità fino ai filtri abitacolo potrebbe essere la causa dei vetri appannati anche su Tesla Model Y. Per scoprirlo, basta far controllare i filtri e farli asciugare se sono stati cambiati da poco.

SOLUZIONI VETRI APPANNATI TESLA MODEL 3 E Y

Ecco alcune soluzioni per evitare i vetri appannati delle Tesla: