Tesla: auto fuori garanzia, 8 mila dollari per il motore bruciato

Elon Musk garantisce che le auto Tesla sono come barche, ma più di un cliente si è ritrovato con il motore fuori uso per l’acqua

Uno dei motivi che più raffredda l’acquisto di un’auto elettrica è il costo di sostituzione della batteria o del motore elettrico. Un timore che i Costruttori auto hanno esorcizzato con una garanzia di 8 anni o anche 10 (nel caso di Lexus). Tesla ha fatto anche da apripista alla garanzia non vincolata ai tagliandi consigliati. Ma cosa succede se l’auto è fuori garanzia o il guasto non è riconosciuto come un difetto? Bisogna pagare di tasca propria, come è successo a un’auto Tesla con motore bruciato, ma con la garanzia ancora in corso. La sorpresa più eclatante non è quanto costa cambiare il motore elettrico Tesla, quanto un recente tweet di Elon Musk sulle capacità anfibie delle Tesla.

IL MOTORE TESLA E’ FUORI USO: SOLO IL CAVO COPERTO DA GARANZIA

Come riporta insideEVs, un utente che era al volante di un’auto Tesla, una Model S del 2014, ha all’improvviso sentito un tonfo e ha perso potenza. Riuscendo però a raggiungere un punto sicuro dove fermarsi ha fatto rimorchiare l’auto in officina. Il responso dell’assistenza Tesla è lapidario: il motore è fuori uso per l’ingresso di acqua. Al danno, che potrebbe anche riguardare solamente un singolo caso (ma non sembra così), segue quella che è stata ritenuta una beffa. Per la sostituzione del motore elettrico Tesla ha preventivato un costo di 8 mila dollari. Tesla si farà carico del solo costo del cablaggio in garanzia, visto il guasto inspiegabile. Vi starete chiedendo dov’è il problema? Adesso ci arriviamo.

AUTO TESLA COME BARCHE, PAROLA DI ELON MUSK

Il problema nasce dalla dichiarazione pubblica di Elon Musk che le Tesla possono comportarsi per breve tempo come una barca. A una domanda più esplicita ha riposto twittando che “sia il motore sia la batteria sono sigillati”. Non sappiamo se l’intervento ha qualche riferimento al problema delle Tesla Model 3 che perdevano il paraurti con la pioggia, oppure ai tanti video postati online di auto Tesla che sembrano galleggiare su strade allagate. Intanto però il cliente Tesla esclude l’ipotesi che il danno sia stato provocato da sua imperizia alla guida, che sarebbe avvenuta solo sotto a un forte temporale. Inoltre altri clienti avrebbero segnalato problemi simili all’agenzia governativa per la sicurezza dei trasporti NHTSA.

InsideEVs

COSA FARE SE UNA STRADA E’ ALLAGATA

Un’auto Tesla o un’elettrica in generale può attraversare una strada allagata? Per quanto il tweet di Musk sia incoraggiante, vi consigliamo un approccio più cautelativo. Se l’altezza dell’acqua arriva alla soglia inferiore della porta (e per le auto Tesla senza sospensioni regolabili avviene più di quanto ci si aspetti), meglio fermarsi. Ricordate che buche, detriti e altri oggetti potrebbero essere non visibili e danneggiare con estrema facilità il frontale, il fondo e altre parti sommerse dell’auto.