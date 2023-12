Tesla: 2 batterie da cambiare in 96 mila km a causa della garanzia

Uno dei vantaggi di possedere una Tesla, molto apprezzato dai proprietari, è la possibilità di non dover fare i tagliandi di manutenzione senza perdere la garanzia. Tuttavia, come molti altri utenti Tesla, il proprietario di una Tesla Model Y ha scoperto suo malgrado le condizioni meno piacevoli della garanzia che interviene in caso di sostituzione della batteria agli ioni di litio difettosa. Dopo 177 mila km e due anni è già alla terza batteria, ma dato l’elevato chilometraggio, ha raccontato in un video la storia e il timore di dover pagare la prossima sostituzione della batteria con la garanzia ormai scaduta.

AUTONOMIA IN CALO E BATTERIA TESLA DA SOSTITUIRE DOPO 40 MILA MIGLIA

Il proprietario di una Tesla Model Y che utilizza l’auto per servizio di ride hailing Uber ha raccontato che l’entusiasmo iniziale per la sua auto elettrica si è trasformato in una serie di disavventure legate alla batteria. Come riporta InsideEVs dopo quasi un anno di utilizzo, durante il quale sono state percorse circa 40.000 miglia, l’auto ha mostrato segnali di peggioramento dello stato di salute della batteria agli ioni di litio (State of Health – SOH), dovendo così ricorrere all’assistenza. Ma senza sapere che non sarebbe stata la prima e unica volta, per lo stesso motivo.

AUTONOMIA TESLA MODEL Y RIDOTTA A 260 MIGLIA

L’autonomia della Tesla Model Y che inizialmente era di 326 miglia con una carica completa, ha subito un calo significativo, raggiungendo poco più di 260 miglia. Il calo dello State of Heath è stato accompagnato dal codice di errore Tesla BMS_a066. Dopo aver contattato l’assistenza Tesla ha saputo che il codice era relativo a problemi di carica e riduzione dell’autonomia. Di punto in bianco l’auto ha smesso completamente di ricaricarsi ed è tornata in assistenza. Il tecnico Tesla ha quindi rilevato la necessità di sostituire la batteria ad alta tensione. Sebbene la sostituzione fosse coperta dalla garanzia, il cliente ha scoperto solo successivamente che la “nuova” batteria in sostituzione era in realtà un pacco rigenerato anziché nuovo, come racconta nel video di seguito.

A 60 MILA MIGLIA SI GUASTA ANCHE LA SECONDA BATTERIA DELLA MODEL Y

Molti Costruttori utilizzano anche ricambi rigenerati o di rotazione quando effettuano interventi in garanzia. Quindi il caso di Tesla non è certo isolato. Il problema lamentato dal cliente, che utilizza l’auto per lavoro, è che la seconda batteria sostituita in garanzia è durata appena 20 mila miglia. Dopo 6 mesi dalla prima sostituzione è nuovamente riapparso lo stesso codice di errore. Stavolta il proprietario della Model Y si rivolge a un altro centro assistenza Tesla. Il verdetto tuttavia non cambia, ma da quanto raccontato, questa volta viene utilizzato un ricambio nuovo. Questo ha permesso all’auto di percorrere altre 50 mila miglia senza problemi.

Ora che l’auto ha raggiunto la percorrenza di 110 mila miglia, il proprietario ha iniziato a preoccuparsi del rischio di dover cambiare a proprie spese la batteria, semmai dovesse verificarsi nuovamente il guasto alla soglia delle 120 mila miglia, oltre le quali non è possibile più appellarsi alla garanzia standard Tesla non è applicabile. Un timore più che giustificato se si pensa che come lui altri potrebbero trovarsi di fronte a un bivio: svendere l’auto, considerando deprezzamento e valore residuo (in questa indagine esclusiva con dati CarVertical in Italia le elettriche perdono il 50% del valore in 5 anni), oppure ricorrere nuovamente a una batteria rigenerata per ridurre i costi di riparazione.