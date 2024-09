Sciopero voli 24 settembre 2024: orari e cancellazioni

Nel precedente paragrafo abbiamo spiegato quali sono i voli garantiti nelle giornate di sciopero degli aerei, adesso passiamo alle dolenti note riportando i voli che saranno sicuramente cancellati. Ad esempio la nostra compagnia di bandiera ITA Airways si è vista costretta a cancellare 28 voli nazionali e internazionali, di cui 26 previsti per la giornata del 24 settembre. Ecco l’elenco completo:

AZ 1321 Roma Fiumicino – Bologna (23/9)

AZ 1473 Roma Fiumicino – Venezia (23/9)

AZ 226 Milano Linate – Londra

AZ 227 Londra – Milano Linate

AZ 408 Milano Linate – Francoforte

AZ 409 Francoforte – Milano Linate

AZ 1287 Milano Linate – Napoli

AZ 1296 Napoli – Milano Linate

AZ 1311 Roma Fiumicino – Bologna

AZ 1312 Bologna – Roma Fiumicino

AZ 1314 Bologna – Roma Fiumicino

AZ 1318 Bologna – Roma Fiumicino

AZ 1319 Roma Fiumicino – Bologna

AZ 1351 Milano Linate – Trieste

AZ 1352 Trieste – Milano Linate

AZ 1460 Venezia – Roma Fiumicino

AZ 1462 Venezia – Roma Fiumicino

AZ 1463 Roma Fiumicino – Venezia

AZ 1466 Venezia – Roma Fiumicino

AZ 1475 Roma Fiumicino – Venezia

AZ 1654 Bari – Milano Linate

AZ 1655 Milano Linate – Bari

AZ 2032 Roma Fiumicino – Milano Linate

AZ 2038 Roma Fiumicino – Milano Linate

AZ 2044 Roma Fiumicino – Milano Linate

AZ 2049 Milano Linate – Roma Fiumicino

AZ 2071 Milano Linate – Roma Fiumicino

AZ 2133 Milano Linate – Roma Fiumicino.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 24 settembre 2024, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 29 settembre, chiamando il numero +39 06.85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

SCIOPERO 24 SETTEMBRE 2024: VOLI CANCELLATI ALTRE COMPAGNIE AEREE

Come loro abitudine, Ryanair, Easyjet, Volotea e altre compagnie low cost non comunicano in anticipo la lista degli eventuali voli cancellati ma invieranno le informazioni direttamente agli utenti tramite email, sms o app. Martedì 24 settembre sarà da attenzionare soprattutto la situazione dei voli Wizz Air, visto che questa compagnia aerea è interessata da uno sciopero del proprio personale. Secondo Wizz Air l’impatto dello sciopero sarà comunque minimo e le eventuali poche cancellazioni saranno comunicate in anticipo ai clienti. Verranno in ogni caso garantiti i voli WMT 6549 Catania – Verona, WMT 6550 Verona – Catania e WMT 6391 Milano Malpensa – Jeddha.