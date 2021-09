Ricarica auto elettriche: le App più utili da usare

Le app per la ricarica delle auto elettriche sono indispensabili: ce ne sono tante, ma noi vi diremo quali sono le più diffuse

Una delle prime domande dopo l’acquisto è quali sono le app da usare per la ricarica dell’auto elettrica o Ibrida Plug-in? In questo articolo parleremo proprio delle app più diffuse e utili con la media migliore di commenti alla data di pubblicazione. Oltre alle app per trovare le colonnine, devi sapere che anche i navigatori GPS per auto elettriche sono sempre più diffusi. Ecco tutte le app per Android e iOS che puoi trovare più utili.

APP RICARICA AUTO ELETTRICHE DI COSTRUTTORI, GESTORI E OPEN SOURCE

I market di Android ed Apple pullulano di applicazioni per la ricarica delle auto elettriche che si distinguono tra:

– quelle dedicate al modello o Brand specifico del Costruttore (ad esempio quelle per la Fiat 500 elettrica), che permettono di gestire anche alcune funzioni specifiche dell’auto;

– le app offerte dai singoli Provider di ricarica (Enel, Edison, Duferco, Tesla, ecc.), mostrano prevalentemente le colonnine della propria rete;

– poi ci sono le app per cercare le colonnine di ricarica (funzione prevalente di mappa) e quelle con funzioni più avanzate, come raggiungere la colonnina e gestire la ricarica.

LA MIGLIORE APP PER RICARICARE LE AUTO ELETTRICHE

Poiché il panorama delle auto elettriche in Italia è effervescente, non sempre è facile trovare subito l’app che rispecchia le proprie esigenze. I motivi potrebbero essere molti: accordi con i Costruttori, con i Provider per l’integrazione delle colonnine, ecc. Non è da escludere quindi il rischio che in pochi giorni un’app possa diventare meno fruibile a causa di un aggiornamento dei punti e delle funzioni. Prima di andare dritti alle singole App di cui vi parliamo nei prossimi paragrafi, ecco cosa non dovrebbe mancare in un’app per auto elettriche:

– La maggior parte di convenzioni con i gestori di colonnine con potenza di ricarica e i tipi di connettore disponibili;

– Aggiornamenti frequenti con modelli di auto elettriche e Plug-in più recenti, per poter filtrare le colonnine in base alle proprie necessità;

– La possibilità di pagare la ricarica direttamente tramite l’App per non dover utilizzare la tessera RFID del gestore e con diversi metodi di pagamento (Paypal, Carta di Credito, Carta di Debito, ecc.). Inoltre un sistema di sicurezza garantito contro attacchi informatici e addebiti sulle carte dei clienti;

– La funzione GPS integrata per raggiungere la colonnina di ricarica tramite navigatore, senza dover saltare da un’app all’altra;

– La possibilità di pianificare un viaggio prevedendo le soste in base all’autonomia iniziale della batteria, alle caratteristiche dell’auto e al consumo stimato lungo il percorso;

– Un buon servizio di supporto web e telefonico, se la colonnina non funziona o la ricarica non parte;

APP PER LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE IN VIAGGIO

L’elenco che trovate di seguito raccoglie le principali applicazioni per Android ed Apple, con le funzionalità per la ricerca delle colonnine, la navigazione o altre funzioni più complete. Aggiorneremo l’elenco nel tempo, ricordandovi che le stesse app sono costantemente aggiornate e che potrebbero non sempre essere subito efficaci per alcuni modelli di auto o in alcune città.

Charge Map è una community che tramite l’app per la ricerca di colonnine di ricarica in Europa, fornisce informazioni inserite e commentate dagli stessi utenti. E’ disponibile per smartphone Android e Apple iPhone e le funzioni che offre includono:

– Ricerca dei punti di ricarica nei pressi di una località specifica o lungo un itinerario;

– Verifica della disponibilità dei punti di ricarica in tempo reale;

– Recensioni, commenti, foto e prenotazione;

– Condivisione delle informazioni relative ai nuovi punti di ricarica con la community;

– Filtro delle stazioni di ricarica compatibili con Chargemap Pass.

ChargePoint è una mappa delle stazioni di ricarica disponibile per smartphone Android e Apple iPhone che permette di:

– Cercare quali colonnine sono disponibili per la ricarica;

– Filtrare le colonnine più adatte per un veicolo;

– Recensire le colonnine e la loro posizione.

NextCharge permette di trovare le colonnine elettriche di ricarica più vicine oppure quelle relative a una posizione specifica. Visualizza la mappa, la distanza, lo stato, il tempo di viaggio e il collegamento diretto al navigatore GPS per arrivarci. E’ disponibile per smartphone Android e Apple iPhone e le funzioni che offre includono:

– Ricerca colonnine di ricarica;

– Disponibilità della colonnina;

– Distanza e tempo di percorrenza per raggiungere una colonnina;

– Prenotazione e ricarica da App.

OpenChargeMap è un grande database open source di punti di ricarica per auto elettriche. Ed è forse questo il motivo per cui alcuni utenti lamentano informazioni a volte poco dettagliate sulla tipologia di colonnine. E’ disponibile per smartphone Android e Apple iPhone.

PlugShare trova le stazioni di ricarica per auto elettriche e raccoglie le recensioni degli utenti. Si definisce la mappa di ricarica pubblica più accurata e completa al mondo, con stazioni di tutte le principali reti del Nord America, Europa e gran parte del mondo. E’ disponibile per smartphone Android e Apple iPhone.

JuicePass è l’app di Enel X basata sui punti di ricarica consultabili anche tramite il sito dell’azienda. E’ disponibile per smartphone Android e Apple iPhone e le funzioni permettono di:

– Visualizzare sulla mappa oltre 70.000 punti di ricarica compatibili con il servizio di Enel X;

– Scegliere diversi piani tariffari;

– Prenotare una colonnina e visualizzare l’itinerario più rapido per raggiungerla;

– Avviare e interrompere le sessioni di ricarica;

– Gestire le card Enel X JuicePass;

– Scaricare la card Digitale e avviare la ricarica tramite smartphone;

– Pagare le ricariche;

– Monitorare lo storico dei consumi.

APP NAVIGATORE GPS CON COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE

Sempre più navigatori GPS includono funzioni per le auto elettriche e con il mirroring è tutto disponibile sul display dell’auto, se compatibile. Ecco quali sono le app che permettono di pianificare un viaggio e trovare le colonnine lungo il percorso senza doverle cercare manualmente:

ABRP (A Better Routeplanner), aiuta a pianificare un viaggio con l’auto elettrica. Basta selezionare il modello, inserire la destinazione e scegliere il piano con soste di ricarica e durata che si preferisce. E’ disponibile per smartphone Android e Apple iPhone.

Sygic ha integrato la modalità di navigazione per auto elettriche che integra le stazioni di ricarica e i pagamenti in app. E’ disponibile per smartphone Android e Apple iPhone.

GoogleMap integra le colonnine per auto elettriche nel navigatore, come vi abbiamo anticipato in questo articolo.

Waze, ha integrato la posizione delle colonnine elettriche in partnership con Volkswagen Italia. E’ disponibile per smartphone Android e Apple iPhone.