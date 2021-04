Fiat 500 elettrica: le app più utili per la ricarica

Tutte le principali app più utili per scoprire la Fiat 500 elettrica prima dell’acquisto e quelle indispensabili per l’utilizzo e la ricarica alle colonnine o a casa

Guidare una Fiat 500 elettrica significa anche sfruttarne appieno le potenzialità che può offrire tramite una serie di app utili per la ricarica e la gestione dell’autonomia. Non bisogna però possedere già una Fiat 500e per prepararsi alla mobilità a zero emissioni. Ecco tutte le app per la Fiat 500 elettrica che possono tornare utili prima dell’acquisto, durante la guida e per ricaricare la Fiat 500 alle colonnine o gestire la ricarica tramite la WallBox domestica.

APP FIAT GOE LIVE PER SCOPRIRE LA FIAT 500 ELETTRICA

La prima delle app di cui vi parleremo per la Fiat 500 elettrica si chiama Fiat GOe Live, che offre una serie di informazioni utili a chi è curioso di scoprire come funziona. Dopo averla scaricata da GooglePlay Android o AppStore, si potrà subito entrare virtualmente nella Fiat 500 elettrica. Ovviamente se ne possiedi già una da guidare passa alle App Fiat di cui parliamo sotto. Se invece stai pensando di comprare o noleggiare una Fiat 500 elettrica, tramite l’App Fiat GOe Live potrai sapere:

– Se le tue abitudini sono compatibili con una Fiat 500 elettrica;

– Dove sono attivi incentivi ed agevolazioni in base al luogo di residenza;

– Valutare la differenza tra un’auto tradizionale e la Fiat 500 elettrica in termini di emissioni e consumi nella guida di tutti i giorni;

APP FIAT PER I SERVIZI CONNESSI DELLA FIAT 500 ELETTRICA

L’App Fiat per i modelli connessi con Uconnect box, è più generica, ma utile anche con la Fiat 500 elettrica. Il sistema infatti è compatibile dalla Nuova Fiat 500 con infotainment Uconnect 10,25” e 7″. L’App Fiat dà la possibilità di connettersi al proprio veicolo e aggiornarsi su alcune informazioni utili come il livello di carica della batteria, l’autonomia o la pressione degli pneumatici. In base all’attivazione del pacchetto di servizi connessi ci sono anche la gestione remota di alcune funzioni, il controllo dell’auto a distanza e tutto ciò che è collegato al funzionamento del sistema eCall. Puoi scaricare l’App Fiat per Android o dispositivi Apple.

APP FIAT 500 ELETTRICA PER LA RICARICA PUBBLICA O A CASA

Le App per la ricarica della Fiat 500 elettrica sono due: My easy Charge e My easy WallBox. Entrambe sono pensate per essere utilizzate durante la ricarica ma in modalità diverse.

– L’App My easy Charge, permette di trovare la colonnina di ricarica più vicina alla posizione attuale e adatta all’auto oppure quella preferita o prenotata. Inoltre è possibile gestire le varie fasi della ricarica, dall’autenticazione con QR Code, al riepilogo dei costi e dei consumi. Puoi scaricare l’App My easy Charge per Android o dispositivi Apple.

– L’App My easy WallBox invece è dedicata a chi fa la ricarica della Fiat 500 elettrica, o qualsiasi altro veicolo ricaricabile Stellantis, direttamente a casa. Le funzioni dell’App permettono di controllare le sessioni di ricarica, mettere in pausa o programmarle. Puoi scaricare l’App My easy WallBox per Android o dispositivi Apple.