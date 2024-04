Renault ZOE: un guasto al climatizzatore è costato 11 mila sterline

A differenza di quanto temono molti automobilisti, stavolta il colossale preventivo di riparazione per una Renault ZOE fuori garanzia non è collegato alla batteria ad alta tensione, ma al compressore del climatizzatore “esploso”, come l’ha trovato l’officina della rete ufficiale. Questo episodio dimostra quanto il thermal management delle auto elettriche sia importante e non vada sottovalutata una manutenzione ordinaria costante, anche se le auto elettriche hanno meno componenti delle auto ICE. Ma dimostra anche che non sempre le officine della rete del Costruttore sono dotate di tutte le attrezzature adatte alle auto elettriche del Brand.

IL CASO DI UNA RENAULT ZOE CON CLIMATIZZATORE BIRICHINO

Il caso è riportato dal The Guardian, che ha messo in luce una vicenda sfortunata riguardante la riparazione di un guasto su una Renault ZOE, la prima auto – lo ricordiamo – ad aver lanciato la formula di noleggio della batteria HV senza pensieri e svalutazione. Tuttavia, il proprietario dell’auto dal Regno Unito ha dovuto affrontare un problema non legato alla batteria, bensì al sistema di climatizzazione. Dopo due anni dall’acquisto, e ancora all’interno del periodo di garanzia, si è manifestato un guasto intermittente al riscaldatore dell’auto. Tuttavia, il proprietario non gli ha dato tanto peso, poiché il climatizzatore continuava ad avere un funzionamento apparentemente normale.

Inizialmente, infatti, il proprietario si era rivolto al concessionario locale Renault, ma pare si sia trovato di fronte a diverse difficoltà, tra cui la mancanza del software diagnostico adeguato e un’errata compilazione del foglio di servizio. Nonostante alcuni tentativi di risolvere il problema attraverso ricariche del gas dell’impianto di climatizzazione e la riparazione di perdite, il guasto al riscaldatore si è ulteriormente aggravato, richiedendo una soluzione più radicale.

13 MILA EURO PER LA RIPARAZIONE DEL CLIMATIZZATORE SU RENAULT ZOE

Il vero problema è emerso quando a garanzia scaduta, è stato scoperto che il compressore del sistema di climatizzazione era completamente guasto, mandando in circolo detriti metallici in tutto l’impianto e richiedendo la sostituzione di ben 33 parti dell’auto, ovviamente a catalogo, ma non disponibili. La complessità della riparazione è stata accentuata dal fatto che il concessionario locale non aveva l’attrezzatura necessaria per rimuovere la batteria ad alta tensione, costringendo il proprietario a cercare un’altra officina adeguatamente attrezzata.

La situazione si è ulteriormente complicata quando il preventivo per la riparazione della nuova officina Renault ha riportato una cifra da capogiro: 9.121 £ per la riparazione. Aggiungendo circa 2.000 £ già spese per tentare di risolvere il problema in precedenza, il conto sarebbe arrivato a 11.000 £. Al cambio, sono circa 12.850 euro per riparare il riscaldatore su una Renault ZOE con 5 anni alle spalle.

LA SOLUZIONE? CONTROLLI FREQUENTI E ASSICURAZIONE GUASTI

Questa vicenda ci offre diverse lezioni importanti. Prima di tutto, sottolinea l’importanza della manutenzione regolare delle auto elettriche, compreso il controllo del sistema di climatizzazione come mostriamo nel video del tagliando completo di un’auto elettrica, e non soltanto la sostituzione del filtro abitacolo che spesso viene eseguita in fai da te. Inoltre, tutelarsi da spese improvvise oggi è possibile grazie a polizze assicurative ad hoc, che coprono la riparazione di guasti anche su auto usate, come abbiamo raccontato in questo articolo. L’investimento di poche decine di euro è totalmente ripagato, se si verifica un guasto, soprattutto su auto di valore medio -alto, dotate di ADAS, Ibride o elettriche.