Autoprotetta: come funziona la garanzia auto usata tra privati?

L’acquisto di un’auto usata da privati può essere molto conveniente in virtù del prezzo più basso rispetto a quello di un venditore professionista, ma può anche nascondere rischi da cui è sicuramente utile tutelarsi. Uno dei maggiori inconvenienti che possono infatti verificarsi nella compravendita di auto usate tra privati è un guasto meccanico e spesso accade anche quando l’auto sembra perfetta. Quando succede infatti, non resta altro che tentare di trovare un accordo con il venditore (che a cose fatte, non ha di certo alcun onere verso il nuovo intestatario!); rivolgersi ad un avvocato o riparare l’auto a proprie spese, è infatti spesso l’unica soluzione. Perché rischiare e spendere più soldi quando è possibile attivare la garanzia auto usata tra privati? In questo contesto entra in gioco Autoprotetta, una polizza di assicurazione All risks estesa a tutti i guasti dedicata alle auto usate con l’obiettivo di rendere più sicuro l’acquisto!

GARANZIA AUTO USATE DA PRIVATI: PERCHÉ È IMPORTANTE

Perché è importante la garanzia guasti per un’auto usata acquistata da un privato? Innanzitutto perché per la legge italiana, il venditore privato ha molti meno “obblighi” rispetto a un professionista. In sostanza è tenuto esclusivamente a garantire che l’auto venduta sia esente da vizi o difetti occulti. Quindi, le probabilità di spuntarla davanti a un giudice sono molto basse, se l’acquirente non è in grado di accorgersi al momento dell’acquisto che l’auto ha un problema evidente, cosa che potrebbe addirittura essere sconosciuta anche al venditore stesso.

Considerando che i difetti di un’auto usata possono manifestarsi anche molti mesi dopo l’acquisto e che non sempre sono visibili o rilevabili durante un’ispezione visiva o una prova su strada, diventa chiaro il perché una garanzia aggiuntiva può proteggere l’acquirente da costosi guasti meccanici. Vediamo nel dettaglio come funziona Autoprotetta, cosa copre e come attivarla.

COS’È AUTOPROTETTA, LA GARANZIA PER LE AUTO USATE TRA PRIVATI

Autoprotetta è una copertura assicurativa di garanzia per auto usate che copre tutti i componenti elettromeccanici dell’auto comprata da un privato.

Nell’acquisto auto usata da privato, Autoprotetta tutela sia il venditore che l’acquirente:

Se pagata dal venditore , può offrire una garanzia aggiuntiva per aumentare il valore dell’auto usata nel momento della vendita;

, può offrire una garanzia aggiuntiva per nel momento della vendita; Se è sottoscritta dall’acquirente, il nuovo intestatario può acquistare l’auto usata da privato con maggiore tranquillità, sapendo di essere protetto da eventuali guasti per tutto il primo anno dalla sottoscrizione, con validità anche all’Estero.

Inoltre, Autoprotetta include un servizio completo di assistenza stradale completa 24 ore su 24 che copre nel dettaglio:

assistenza stradale disponibile 24 ore su 24 che interviene in caso di foratura, furto o tentato furto parziale o totale, smarrimento chiavi, mancanza di carburante o errato rifornimento fino a un importo di 300 euro ;

che interviene in caso di foratura, furto o tentato furto parziale o totale, smarrimento chiavi, mancanza di carburante o errato rifornimento ; auto sostitutiva di categoria C se il guasto richiede un fermo auto superiore a 8 ore di manodopera (solo in Italia);

se il guasto richiede un fermo auto superiore a 8 ore di manodopera (solo in Italia); rimborso taxi fino a 100 euro IVA inclusa per raggiungere la stazione di noleggio auto o una destinazione segnalata, in caso di ricovero auto presso un’officina;

IVA inclusa per raggiungere la stazione di noleggio auto o una destinazione segnalata, in caso di ricovero auto presso un’officina; rimborso pernottamento in hotel (formula B&B) se il fermo auto è superiore a 24 ore e il guasto si verifica oltre 50 km dal Comune di residenza del proprietario dell’auto, fino ad un massimale di 500 euro a persona, 4 persone e 3 notti;

COME ATTIVARE AUTOPROTETTA E QUANTO COSTA

Autoprotetta può essere attivata sia al momento dell’acquisto dell’auto usata da privato sia successivamente, con il rinnovo della polizza RCA, e offre una copertura valida in tutta Europa. Si può attivare su tutti i veicoli alimentati a benzina, diesel, GPL, Metano, elettrici o ibridi fino 200 kW, 3500 kg di massa, entro i 10 anni dalla prima immatricolazione e 150 mila km di percorrenza complessiva.

La polizza ha una validità di 12 mesi dalla sottoscrizione e decorre dal 30° giorno successivo rispetto la voltura o al rinnovo della polizza RCA o dell’assicurazione CVT. Per l’attivazione non è necessaria la perizia dell’auto, è infatti possibile sottoscrivere la polizza in modo facile e veloce direttamente online, cliccando sul banner qui sotto. Considerando il costo di circa 20 euro al mese, è certamente un investimento consigliato che si ripaga in serenità e protezione. Clicca il banner qui sotto per maggiori informazioni e simulare l’acquisto.

COME FUNZIONA LA GARANZIA AUTO USATE TRA PRIVATI AUTOPROTETTA

La garanzia guasti auto usate Autoprotetta copre le spese di riparazione fino a 3.500 euro (IVA Inclusa) per ogni intervento, includendo manodopera e materiali di consumo senza limiti chilometrici dopo l’attivazione della polizza. La polizza copre tutti i componenti elettrici e meccanici dell’autovettura con le sole esclusioni delle soggette alla normale usura”.

Nello specifico, restano esclusi i pezzi soggetti ad usura quando il malfunzionamento è dovuto all’usura normale (pastiglie dei freni, dischi e tamburi dei freni, spazzole tergicristallo, ammortizzatori anteriori e posteriori, tubi e silenziatori di scarico, candele, ricarica e essiccatore aria condizionata, meccanismo e disco della frizione);

batterie dei veicoli elettrici o ibridi;

cerchioni e pneumatici; cilindretti freni a tamburo; copricerchi; tutti gli elementi di carrozzeria,

vernice;

cristalli e guarnizioni;

tappezzeria sedili e imbottiture; finiture interne; griglie di ventilazione;

componenti non montati di serie sul veicolo.

elementi della cellula camper.

Questi componenti in genere possono presentare problemi su auto che non hanno seguito una manutenzione costante e puntuale o che hanno una storia poco credibile o non dimostrata da fatture e libretto tagliandi. Ecco perché per una maggiore sicurezza, prima di comprare un’auto usata ti consigliamo anche una verifica dello storico dei km come spieghiamo in questo approfondimento.