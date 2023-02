Porsche: One Pedal Drive non è la modalità di guida più efficiente

La modalità One Pedale Drive è tra le più diffuse soluzioni che accomunano auto elettriche di molti Brand. Contrariamente a quanto sostengono le Case auto che adottano questa soluzione di guida con un solo pedale, Porsche pensa che non sia il modo più efficiente per risparmiare energia.

PORSCHE DIVERSA DALLE ALTRE AUTO ANCHE SU ONE PEDAL DRIVE MODE

Porsche è sicuramente una delle Case auto che non ci gira intorno: quando si tratta di prendere una posizione, lo fa. Vedi ad esempio per gli investimenti nella produzione di benzina sintetica e-fuel. E’ anche vero che non sempre i proclami dei top manager resistono alle leggi del mercato, ad esempio il SUV Ferrari che Marchionne non avrebbe mai realizzato, diventato realtà, o la possibilità che Porsche diventasse elettrica, eresia per gli appassionati alcuni anni fa. Oggi ci sono la Taycan, la Macan elettrica in arrivo, la Cayenne elettrica in arrivo, la 911 Ibrida (non Plug-in) in arrivo. Una cosa è chiara però Porche non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi sulla sua identità. L’ha chiarito Olivier Blume CEO Porsche: “Non faremo mai modelli per fare concorrenza ad altri, ma per mantenerci fedeli alla nostra filosofia in termini di prestazioni, guida, utilizzabilità ed esperienza”. Questa premessa aiuta a capire meglio anche la posizione di Porsche su One Pedal Drive.

ONE PEDAL DRIVE: COME FUNZIONA LA GUIDA A UN SOLO PEDALE

La guida One Pedal Drive sulle auto elettriche si può accostare ,con le doverose approssimazioni, alla funzione del freno motore delle auto endotermiche. In pratica, se si attiva la funzione di guida con un solo pedale, attraverso l’acceleratore si potranno gestire quasi tutte le situazioni di guida che normalmente avvengono tramite acceleratore e freno. Rilasciando l’acceleratore l’auto elettrica rallenta in modo deciso fino anche quasi a fermarsi se il conducente non tocca più il pedale. Chiaramente il pedale del freno continua ad esistere per poter essere utilizzato nelle situazioni di emergenza. In sintesi:

nelle decelerazioni i motori elettrici funzionano da generatori e ricaricano la batteria, con recupero di energia;

i motori elettrici funzionano da generatori e ricaricano la batteria, con recupero di energia; su strade a bassa aderenza o altre situazioni in cui è previsto, la decelerazione avviene in modo combinato attivando anche i freni e ricaricando la batteria.

PORSCHE, IL COMMENTO SULLA ONE PEDAL DRIVE MODE

Come riporta Green Car Reports, secondo Porsche, la One Pedal Drive comporta perdite di energia sia in decelerazione che in accelerazione. Il dipartimento di ingegneria Porsche, sostiene che è meglio consentire all’auto di continuare a procedere per inerzia quando il conducente rilascia l’acceleratore e attivare la frenata rigenerativa solo quando è effettivamente il momento di decelerare. E’ per questo che la Porsche Taycan non ha la One Pedal Drive Mode ma può sfruttare comunque la frenata rigenerativa nel 90% delle situazioni di guida. Questa soluzione permette di compensare anche il peso aggiuntivo della batteria con componenti del freno a frizione meno grandi.