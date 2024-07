Omoda / Jaecoo: come funziona il sistema “Super Hybrid”

Omoda / Jaecoo hanno esordito recentemente in Italia con una presentazione a Milano durante la quale sono state mostrate, a stampa e addetti ai lavori, le nuove Omoda 5 e Jaecoo J7, due automobili in carrozzeria SUV dalle anime differenti pronte a conquistare la platea nostrana. Oltre a contenuti d’avanguardia, un design contemporaneo e una cura dei materiali di prima scelta, la nuova realtà cinese promette di assecondare le esigenze di tutti proponendo anche delle motorizzazioni elettrificate molto efficienti. La tecnologia “Super Hybrid” si rivela e mostra i suoi punti di forza.

LA SCELTA IBRIDA DI OMODA / JAECOO

L’attuale situazione che riguarda il mondo dei motori è contraddistinta da una proverbiale incertezza, specialmente nel mercato europeo. Da una parte continua a tenere con forza la propria posizione la classica tecnologia alimentata da combustibili fossili, dall’altra c’è chi si sta tuffando con relativa sicurezza verso la propulsione 100% elettrica da zero emissioni locali di CO2. Nel mezzo c’è chi è ancora riluttante nel possedere, o circolare, con un veicolo completamente elettrico anche se non disdegna l’elettrificazione. In questo spazio si collocano anche le motorizzazioni PHEV (ibride plug-in) che rappresentano una scelta ideale verso una mobilità sempre più sostenibile, ma solo se correttamente usate e con batteria mantenuta sempre ben carica.

Omoda / Jaecoo, come anticipato poc’anzi, si apprestano a lanciare il suo SUV Jaecoo J7 anche con tecnologia PHEV Super Hybrid che assicura di riscrivere nuovi standard per quanto riguarda la categoria delle ibride alla spina. Il grande ed elegante SUV promette un’autonomia in modalità squisitamente elettrica di 106 km, con un consumo medio di carburante pari a 4,7 l/100 km. Sommando alla spinta elettrica quella del motore endotermico, l’autonomia complessiva arriva a toccare quota 1.300 km. Grazie a tutto ciò, Jaecoo J7 si issa sopra a tutti quanti come nuovo punto di riferimento per consumi e autonomia nel suo campo d’azione.

IL SISTEMA SUPER HYBRID DI OMODA / JAECOO

Il Sistema Super Hybrid realizzato da Omoda / Jaecoo e in dotazione alla nuovissima Jaecoo J7 PHEV utilizza tecnologie all’avanguardia sviluppate sulla base della più che ventennale esperienza dell’azienda nella produzione di tecnologie ibride e sui numerosi brevetti depositati, in un contesto di mercato internazionale in costante evoluzione. In poche parole, il Sistema Super Hybrid O&J si fonda sulla combinazione del motore ibrido 1.5 TGDI con la trasmissione monomarcia specifica e della batteria sviluppata in modo apposito e del relativo sistema di controllo. Ne risulta un vantaggio competitivo in svariati ambiti come l’efficienza della potenza e della gestione energetica e una maggiore sicurezza.

L’avvento del Sistema Super & Hybrid O & J riscrive gli standard della tecnologia ibrida ampliando le possibilità d’uso per una mobilità ancora più sostenibile, non solo nel futuro ma già nel presente. Il potenziale di tale tecnologia suggerisce l’inizio di una vera e propria rivoluzione tecnologica, che potrebbe comportare numerosi benefici. L’imminente arrivo della Jaecoo J7 PHEV con tecnologia Super Hybrid O&J causerà una trasformazione nel modo di vivere la mobilità, schiudendo nuove opportunità per vivere nuove avventure all’aria aperta.

JAECOO J7, IL SUV DI OMODA / JAECOO

La JAECOO J7 è una vettura a ruote dal tetto spiovente, con una linea di cintura che si allunga verso il posteriore e luci diurne a matrice LED a lenti separate incastonate nel paraurti. Tutte queste scelte stilistiche mettono in mostra una solida struttura. Con la sua compattezza guarda all’ambito urbano, ma possiede dentro di sé un animo offroad e un’eleganza innata. L’abitacolo, invece, è pensato per offrire il massimo comfort, oltre a trasmettere una sensazione di spaziosità e di sicurezza superlative. Tutti i comandi sono a portata di mano, a partire dal display da 14” che integra le principali funzioni di controllo del veicolo e dal sistema di infotainment di ultima generazione, fino al selettore del cambio a comando elettronico in stile “jet fighter”. Sarà lei a introdurre in Italia la nuova motorizzazione “Super Hybrid”.