Omoda 5 e Jaecoo 7: arrivano in Italia a partire da 27.900 €

È l’alba di una nuova era. Omoda–Jaecoo, due marchi del Gruppo Chery, arrivano ufficialmente in Italia e lo fanno in modo dirompente. L’arrembaggio alle nostre latitudini avviene con due veicoli che promettono di conquistare il grande pubblico grazie a un design moderno e accattivante, a soluzioni tecnologiche d’avanguardia e prezzi (che andremo vedere) convincenti. Per chiarezza, Omoda si caratterizza per essere attenta allo stile e all’eleganza, mentre Jaecoo è più orientato all’avventura e all’esperienza in offroad. Tutte realtà che vogliono farsi scoprire anche dagli italiani.

OMODA-JAECOO IN ITALIA

Lo sbarco sul suolo italiani dei brand Omoda-Jaecoo permette di aggiungere una nuova bandiera alla ricca collezione del Gruppo Chery. Oggi, il colosso cinese è presente in cinque Continenti, possiede sei centri di Ricerca e Sviluppo, diciassette stabilimenti K & D, e ben oltre quattromila concessionari partner e più di ottantamila addetti in tutto il mondo. Nel 2023, i volumi di vendita del gruppo Chery hanno raggiunto 1,88 milioni di auto. Con 940 mila vetture esportate nel 2023, il Chery ha ribadito per il ventunesimo anno consecutivo una stabile presenza sul podio dei maggiori esportatori. Questi numeri dichiarano in modo concreto la vocazione e l’intento del Gruppo all’apertura internazionale, oltre che la comprensione delle dinamiche dei mercati esteri.

L’EUROPA COME PUNTO DI APPRODO PER OMODA-JAECOO

L’obiettivo è attraccare in Europa per restarci, realizzare sinergie e un circolo virtuoso di relazioni che sappiano dar un’impennata alla catena del business automotive. Come annunciato dal Vice President di Chery Automobile, Zangshan Zhang, la strategia di espansione del Gruppo Chery prosegue creando sinergie locali per diventare una vera azienda europea. Un domani, la produzione, la ricerca e la supply chain saranno locali, garantendo capacità di reazione rapide.

La filosofia dei cinesi è ben scritta: realizzare un rapporto con tutte le parti interessate, dalla governance europea a fornitori, concessionari, clienti, istituzioni finanziarie, e tutti i partner dell’ecosistema, per avere un successo comune e condiviso. In questo piano l’Italia possiede un ruolo strategico. Dopo il lancio in Spagna, il nostro Paese è il secondo mercato ad inaugurare l’arrivo di Omoda e Jaecoo. Per Zhang “L’Italia ha una storia automobilistica incredibile, è la patria del car design e delle grandi produzioni di lusso famose in tutto il mondo. Approdare in questa realtà ci riempie di orgoglio è un onore e lo sarà ancora di più quando, progressivamente, cresceremo consolidando partnership locali e radicheremo ulteriormente il nostro rapporto con questo meraviglioso Paese”.

OMODA-JAECOO OMODA 5, IL PRIMO MODELLO

Il primo modello che arriva in Europa è la Omoda 5, un crossover moderno, dalla linea filante e il profilo dinamico da fastback. Dentro all’abitacolo si trovano un doppio schermo da 10,25 pollici, con immagini panoramiche a 360 gradi, un pannello di climatizzazione illuminato con texture multicolore, di illuminazione ambientale a 64 colori, un sistema audio SONY a 8 altoparlanti e sedili sportivi. Sotto al cofano la prima versione a debuttare possiede un classico motore termico 4 cilindri 1.6 TGDI turbo da 108 kW e dalla coppia massima di 278 Nm abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce.

Il veicolo offre tre modalità di guida: ECO, Normal e Sport, che si adattano alle diverse condizioni di guida, dagli ambienti urbani ai terreni accidentati, garantendo un’esperienza di guida personalizzata. Disponibile in due allestimenti, Comfort e Premium, con prezzi chiavi in mano, di 27.900 e 29.000 euro. In seguito, giungerà sulle nostre strade anche una variante 100% elettrica. Probabilmente il listino prezzi, in questo caso, potrebbe suscitare delle variazioni in seguito alla decisione europea di imporre dei pesanti dazi nei confronti delle auto EV cinesi.

OMODA-JAECOO JAECOO J7, L’ALTRO SUV AL DEBUTTO

La JAECOO J7 è un’altra vettura a ruote dal tetto spiovente, la linea di cintura che si allunga verso il posteriore e luci diurne a matrice LED a lenti separate incastonate nel paraurti. Tutto queste scelte stilistiche mettono in mostra una solida struttura. Con la sua compattezza guarda all’ambito urbano, ma possiede dentro di sé un animo offroad e un’eleganza innata. L’abitacolo, pensato per offrire il massimo comfort, trasmette una sensazione di spaziosità e di sicurezza. Tutti i comandi sono a portata di mano, a partire dal display da 14” che integra le principali funzioni di controllo del veicolo e dal sistema di infotainment di ultima generazione, fino al selettore del cambio a comando elettronico in stile “jet fighter”.

Sotto al cofano, in questa prima versione, ci troviamo un motore turbo benzina abbinato a un cambio automatico doppia frizione e alla trazione integrale intelligente AWD che assicura prestazioni adeguate su strada e buona mobilità fuori. Nel dettaglio, questo propulsore è un quattro cilindri sovralimentato da 1,6 litri di cilindrata in grado di sviluppare 108 kW di potenza (145 CV). La sua commercializzazione in Italia è prevista dopo l’estate, con prezzi ancora da definire.