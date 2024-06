10 auto ibride plug-in da pagare meno di 30.000 € con gli incentivi

Le auto ibride plug-in rappresentano una sorta di anticamera del full electric, quasi una tappa intermedia nel passaggio dal termico all’elettrico. Hanno una nicchia di mercato ben definita che nel 2023, in Italia, valeva il 4,3% (in discesa dal 2022 a fronte però di un aumento dei mezzi immatricolati, da 68 mila a 70 mila circa) e nell’ultima rilevazione di maggio 2024 il 3,3%, anche a causa del ritardo degli incentivi. Adesso però gli incentivi auto sono partiti e per le plug-in ci sono grossi sconti che possono abbattere il prezzo di listino fino a 10 mila euro, con la possibilità di fare ottimi affari. Scopriamo pertanto 10 auto ibride plug-in da pagare meno di 30.000 euro, o anche qualcosina in più, con gli incentivi statali 2024.

INCENTIVI AUTO PER IBRIDE PLUG-IN

Il nuovo schema degli incentivi auto 2024 ha stanziato 140 milioni di euro per le auto ibride plug-in (fascia di emissioni compresa tra 21 e 60 g/km di CO2).

Gli sconti, disponibili anche per le società giuridiche (escluse le concessionarie e i commercianti indipendenti di auto), sono così ripartiti:

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Il prezzo di listino dell’auto da acquistare con gli incentivi dev’essere pari o inferiore a 45.000 euro (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse), quindi circa 54.900 euro.

MG EHS

Ottimo connubio di efficienza e prestazioni: la MG EHS si distingue come SUV Plug-in Hybrid che grazie alla combinazione di un motore termico e uno elettrico vanta bassi consumi di carburante e emissioni ridotte, con un’autonomia in modalità solo elettrica fino a 52 km.

Allestimenti plug-in hybrid:

1.5 T Plug-in Hybrid Comfort: 36.590 euro;

1.5 T Plug-in Hybrid Luxury: 39.390 euro.

Con gli incentivi la MG EHS ibrida plug-in può arrivare a costare 26.590 euro.

TOYOTA CH-R

Toyota C-HR è un crossover SUV che fa del design il suo punto di forza: linee distintive e un carattere deciso, tale da renderla quasi unica nel panorama automobilistico. Disponibile anche in versione ibrida e ibrida plug-in per unire stile, efficienza e piacere di guida.

Allestimenti plug-in hybrid:

2.0 PHEV E-CVT Trend Eco: 37.200 euro;

2.0 PHEV E-CVT Trend: 40.700 euro;

2.0 PHEV E-CVT GR Sport: 42.700 euro;

2.0 PHEV E-CVT Lounge: 42.700 euro;

2.0 PHEV E-CVT GR Sport Premiere: 45.000 euro;

2.0 PHEV E-CVT Lounge Premiere: 45.000 euro.

Con gli incentivi la Toyota CH-R ibrida plug-in può arrivare a costare 27.200 euro.

DR 6.0

La DR 6.0 è un SUV di segmento C prodotto dalla casa automobilistica italiana DR Automobiles. Si posiziona come il top di gamma del marchio, offrendo un connubio di stile, comfort, tecnologia e convenienza. Rappresenta un’interessante opzione per chi cerca un SUV elegante e versatile a un prezzo competitivo.

Allestimenti plug-in hybrid:

PHEV 1.5 DHT: 38.900 euro.

Con gli incentivi la DR 6.0 ibrida plug-in può arrivare a costare 28.900 euro.

MITSUBISHI ASX

La Mitsubishi ASX è un SUV compatto che offre un’ottima combinazione di versatilità, efficienza e tecnologia. Disponibile con diverse motorizzazioni, tra cui benzina mild-hybrid, full-hybrid e plug-in hybrid, si adatta alle esigenze di chi cerca un mezzo pratico per la città e divertente per i viaggi fuori porta.

Allestimenti plug-in hybrid:

1.6L PHEV Intense AT 117kw: 39.000 euro;

1.6L PHEV Instyle AT 117kw: 41.500 euro.

Con gli incentivi la Mitsubishi ASX ibrida plug-in può arrivare a costare 29.000 euro.

PEUGEOT 308

La Peugeot 308 è una berlina compatta di segmento C che si distingue per il suo design elegante e sportivo, l’abitacolo raffinato e la tecnologia all’avanguardia. C’è anche la variante station wagon. I motori Plug-In Hybrid 180 e Hybrid 225 combinano un motore benzina con un motore elettrico, per un’autonomia in modalità elettrica fino a 60 km.

Allestimenti plug-in hybrid:

Active Pack Hybrid 180 e-EAT8: 40.000 euro;

Active Pack Hybrid 180 e-EAT8 SW: 41.000 euro;

Allure Hybrid 180 e-EAT8 aut.: 41.450 euro;

Allure Hybrid 180 e-EAT8 aut. SW: 42.450 euro;

GT Hybrid 180 e-EAT8 S&S aut.: 43.900 euro;

GT Hybrid 180 e-EAT8 S&S aut. SW: 44.900 euro;

GT Hybrid 225 e-EAT8 S&S aut.: 45.400 euro;

GT Hybrid 225 e-EAT8 S&S aut. SW: 46.400 euro.

Con gli incentivi la Peugeot 308 ibrida plug-in può arrivare a costare 30.000 euro.

VOLKSWAGEN GOLF

La Volkswagen Golf è un’autovettura compatta prodotta fin dal 1974. È una delle vetture più popolari al mondo, con oltre 35 milioni di esemplari venduti ad oggi. La Golf è disponibile in diverse varianti di carrozzeria, tra cui hatchback, cabriolet e station wagon, ed è equipaggiata con una vasta gamma di motori benzina, diesel e ibridi. È da poco uscita una nuova versione.

Allestimenti plug-in hybrid:

1.4 TSI eHYBRID 204 CV DSG Style: 42.500 euro;

1.5 TSI eHybrid Style DSG (nuova): 42.900 euro;

1.5 TSI eHybrid 50 Years DSG (nuova): 43.400 euro.

Con gli incentivi la Volkswagen Golf ibrida plug-in può arrivare a costare 32.500 euro.

OPEL ASTRA SPORTS TOURER

L’Opel Astra Sports Tourer è una station wagon elegante e pratica che offre il meglio di entrambi i mondi: stile e funzionalità. Vanta un esterno moderno e sportivo, interni comodi e raffinati con spazio per cinque persone e un bagagliaio ampio e versatile con 640 litri di capacità, ampliabile fino a 1634 litri.

Allestimenti plug-in hybrid:

1.6 180cv Hybrid GS Line AT8: 43.250 euro:

1.6 Plug-In Hybrid 180cv Ultimate AT8: 47.450 euro;

1.6 225cv Hybrid GSE AT8.

Con gli incentivi l‘Opel Astra Sports Tourer ibrida plug-in può arrivare a costare 33.250 euro.

DS 4

Elegante e raffinata, la DS 4 si distingue per il suo design stiloso e la sua tecnologia avanzata. Disponibile in versione berlina e crossover, offre un’esperienza di guida confortevole e sicura, anche con motore plug-in hybrid.

Allestimenti plug-in hybrid:

E-Tense 225 Bastille Business: 46.000 euro;

E-Tense 225 PerformanceLine: 49.700 euro;

E-Tense 225 Rivoli: 51.000 euro;

E-Tense 225 Ant De S. Exupery: 54.600 euro;

E-Tense 225 Opera: 57.100 euro.

Con gli incentivi la DS 4 ibrida plug-in può arrivare a costare 36.000 euro.

KIA SPORTAGE

La Kia Sportage è un SUV di medie dimensioni disponibile in diverse configurazioni, inclusa quella con motore plug-in hybrid 1.6 T-GDi abbinato a un motore elettrico e batteria da 13,8 kWh, per un’autonomia elettrica fino a 51 km e una potenza combinata di 265 CV, cambio automatico a 6 rapporti.

Allestimenti plug-in hybrid:

1.6 TGDi PHEV BUSINESS 4WD AUTO: 46.400 euro;

1.6 TGDI PHEV STYLE 4WD AUTO: 47.900 euro;

1.6 TGDI PHEV GT-LINE 4WD AUTO: 50.650 euro;

1.6 TGDI PHEV GT-LINE PLUS 4WD AUTO.

Con gli incentivi la Peugeot 308 ibrida plug-in può arrivare a costare 36.400 euro.

SPORTEQUIPE 6

Sportequipe 6 è un SUV che coniuga perfettamente stile, potenza e funzionalità. Il suo design accattivante la rende un’icona di stile sulla strada, mentre le sue prestazioni assicurano un’esperienza di guida coinvolgente e confortevole. Sportequipe è un brand di DR Automobiles Groupe.

Allestimenti plug-in hybrid:

1.5 PHEV DHT: 46.500 euro.

Con gli incentivi la Sportequipe 6 ibrida plug-in può arrivare a costare 36.500 euro.