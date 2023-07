Nave cargo a fuoco: prima vittima nell’incendio da un’auto elettrica

Un devastante incendio è scoppiato a bordo della nave cargo, la Fremantle Highway, mentre era in navigazione al largo della costa settentrionale dei Paesi Bassi con a bordo circa 3 mila auto, di cui solo poche decine erano anche elettriche. Purtroppo una persona dell’equipaggio ha perso la vita e dopo l’abbandono dell’imbarcazione, il cargo ancora in fiamme è rimasto in balia delle onde in mezzo all’Oceano, controllato a vista dalla Guardia costiera olandese intervenuta, prima che potesse essere rimorchiata.

NUOVO INCENDIO SU NAVE CARGO CON AUTO: 1 MORTO E VARI FERITI

Non è certo la prima volta che una nave cargo con a bordo delle auto prende fuoco, lo avevamo spiegato già nel caso della Felicity Ace, a fuoco per l’incendio alimentato dalle auto elettriche. Stavolta però l’incendio ha causato la morte di un membro dell’equipaggio e 23 feriti, secondo quanto confermato dalla guardia costiera olandese. Quando è divampato l’incendio, i membri dell’equipaggio erano a bordo della nave. Nonostante gli sforzi per contenere le fiamme, l’intero equipaggio è stato infine costretto ad abbandonare il cargo, per l’eccessivo calore e fumo.

CARGO CON AUTO PARTITO DA BREMA E DIRETTO IN EGITTO

Il cargo era in rotta a 27 km a nord dell’isola di Ameland, distante circa 180 km da Amsterdam, quando le fiamme hanno iniziato a divampare, secondo quanto riferito in una nota ufficiale. Alcuni membri si sono tuffati direttamente in acqua e sono stati recuperati dalla Guardia costiera che era già intervenuta sul posto. Altri invece sono stati evacuati tramite l’impiego di elicotteri e imbarcazioni dei soccorritori. L’incendio rappresenta sicuramente un nuovo campanello d’allarme per il trasporto marittimo di auto elettriche.

REUTERS: INCENDIO DA UN’AUTO ELETTRICA A BORDO

Un portavoce della Guardia costiera ha rivelato all’agenzia di stampa britannica Reuters che l’origine del fuoco può essere ricondotta a un’auto elettrica a bordo della nave. Tra le 2.857 auto che la Fremantle Highway stava trasportando dalla Germania all’Egitto, solo 25 erano auto elettriche. Secondo le dichiarazioni di un ufficiale di Marina esperto, servono navi speciali antincendio progettate apposta per il trasporto di auto elettriche, ma la prima (Höegh Autoliners Aurora) sarà varata non prima del 2024.