Mercedes EQE: nel test dell’alce lascia senza parole

La Mercedes EQE 350+ nel test dell’alce lascia i tester sbalorditi, non tanto per la velocità di superamento della prova, ma per la sinergia tra sospensioni e telaio durante i trasferimenti di carico. La prova più nota al mondo permette di verificare a quale velocità una manovra di evitamento ostacolo può mettere in difficoltà il conducente. E’ vero che, come tutte le auto elettriche, il baricentro basso contribuisce a ridurre beccheggio e rollio, ma gli oltre 2300 kg di peso della Mercedes EQE fanno capire quanto è cruciale il setup delle sospensioni. Come vedremo dai commenti dei colleghi spagnoli, l’intervento dell’ESC è risultato anche meno incisivo del previsto. Il video qui sotto del test Mercedes EQE è realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. Il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità.

Oltre al test dell’alce, la Mercedes EQE è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andati i test Mercedes EQE nel video qui sotto.

TEST ALCE MERCEDES EQE 350+

Nel test dell’alce la Mercedes EQE è equipaggiata con pneumatici estivi Pirelli PZero MO 255/40 R20, dove “MO” sta ad indicare l’omologazione specifica del Costruttore per questa vettura. Le aspettative sono alte, tant’è che i primi tentativi da 79 km/h falliscono, ma per errori di valutazione attribuiti al conducente. Il primo commento a freddo è “mi è sembrato che l’ESC abbia agito poco lasciando l’auto libera di andare”, Dopo alcuni tentativi per entrare in sintonia con l’auto, il test riesce alla velocità di 74 km/h, più alta della Mercedes Classe C plug-in. Tuttavia il sottolinea che la velocità di uscita dai coni resta piuttosto alta, 50 km/h, confermando la poca invasività dell’ESC, probabilmente a causa del livello di recupero di energia impostato dal conducente.

SCATTO E AGILITA’ DELLA MERCEDES EQE NELLO SLALOM TRA I CONI

Lo scatto della Mercedes EQE è immediato e permette partenze sicure, come la maggior parte delle auto elettriche. Non è sempre scontata invece l’agilità tra i coni. Nonostante i suoi 2355 kg, l’intervento del controllo di stabilità ESC non è così invasivo e lascia al conducente il pieno controllo. “La Mercedes EQE è agile e si muove bene tra i coni, solo nella manovra di inversione il retro tende a sbandare, ma non abbastanza da compromettere il controllo dell’auto”. “Gli aiuti elettronici sono ben calibrati e non intervengono bruscamente”.