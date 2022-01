Mercedes E Ibrida: scade la garanzia e la batteria costa più dell’auto

La sostituzione batteria su una Mercedes Classe E Ibrida usata cosa più dell’auto: la Casa si appella a garanzia (scaduta) e al SOC

La garanzia delle auto elettriche e ibride usate è un aspetto della trattativa su cui bisognerà essere davvero molto attenti e preparati. Lo dimostra il caso della Mercedes Classe E Ibrida con la batteria ad alto voltaggio da sostituire a garanzia scaduta. Il costo di sostituzione della batteria sulla Mercedes Ibrida – come afferma lo stesso proprietario – supera il valore di mercato dell’auto usata. Un problema a cui dovranno pensare anche i rivenditori di auto usate.

BATTERIA MERCEDES CLASSE E IBRIDA DA SOSTITUIRE DOPO 8 ANNI

Oggi praticamente tutte le auto elettrificate da nuove sono coperte da una garanzia di almeno 8 anni su batteria e gruppo motore. Ma ci sono casi in cui si arriva anche a 10 anni con km illimitati (Lexus). Ciò che succederà alla scadenza dipende essenzialmente dalla possibilità di riparare una batteria anziché sostituirla di sana pianta. Il proprietario di una Mercedes Classe E Hybrid in Inghilterra dovrà ora decidere se rottamare l’auto o farla riparar. Il costo per la sostituzione della batteria – secondo il preventivo della rete ufficiale – supera il valore dell’auto usata. E questo è un altro aspetto che cambierà anche la tipologia di assicurazione che gli automobilisti sottoscriveranno in futuro, oltre la semplice RC. “Qualsiasi persona ragionevole non si aspetterebbe che un’auto da 27 mila sterline abbia una batteria che si esaurisce dopo otto anni”, la dichiarazione del cliente MB.

IL PREVENTIVO BATTERIA DELLA MERCEDES IBRIDA SUPERA IL VALORE DELL’AUTO IN UK

Il caso, come riporta Express.co, riguarda un pensionato che nel 2018 ha acquistato una Mercedes Classe E Ibrida usata con già alle spalle 4 anni, presso una concessionaria ufficiale. L’imprevista spesa si è presentata esattamente dopo 8 anni dall’immatricolazione, quando il messaggio di errore sul display ha spinto l’uomo a rivolgersi al rivenditore. Il responso dell’officina è lapidario: la sostituzione della batteria ad alta tensione costa 15 mila sterline, oltre la manodopera a 200 sterline l’ora. Considerando che sul mercato locale la quotazione dello stesso modello non supera le 13 mila sterline, il cliente ha provato a rivolgersi a un esperto di auto ibride. Per sua sorpresa, in officina c’era un’auto identica di poco più giovane con la batteria da sostituire e nessuna altra possibile soluzione. Come riporta il magazine inglese, Mercedes Benz avrebbe risposto tramite un portavoce che “Nel 2014, la batteria ad alta tensione da 125 V era coperta dalla garanzia standard del produttore di 3 anni (chilometraggio illimitato)”.

SOC BATTERIA AUTO ELETTRICA E IBRIDA USATA: ATTENTI AL CONTRATTO

Inoltre la Casa auto chiarisce che “Senza altre informazioni, non siamo in grado di commentare il motivo per cui la batteria ad alta tensione abbia richiesto la sostituzione”. Dalle immagini postate sembrerebbe un problema legato al SOC (State Of Charge), cioè il livello di carica di una batteria rispetto alla sua capacità massima. Il Costruttore tedesco avrebbe chiarito anche che ogni acquirente viene informato sul SOC del veicolo in fase d’acquisto. Bisogna capire però se in futuro, gli acquirenti conosceranno anche cosa comporta un livello di SOC basso e dei potenziali costi di riparazione dopo qualche anno. Noi come sempre continueremo ad indagare e tenervi informati su argomenti a volte anche scomodi di cui molti altri non parlano, ma che riteniamo fondamentali per un acquisto consapevole. Vedi ad esempio l’inchiesta sulle auto elettriche/ibride nei parcheggi sotterranei e i costi reali di manutenzione delle auto elettriche e ibride. Restate collegati!