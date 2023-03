Le migliori auto elettriche e ibride 2023: la classifica di JD Power

Lo studio US Electric Vehicle Experience (EVX) Ownership, alla sua terza edizione, riporta la classifica delle migliori auto elettriche e Plug-in 2023. L’indagine di JD Power valuta la soddisfazione degli acquirenti di auto elettriche ricaricabili nel primo anno di proprietà. La classifica individua le auto e i Brand premium e di massa che hanno riscosso maggiore soddisfazione tra i consumatori in 10 categorie. Ecco i risultati in dettaglio.

L’INDAGINE JD POWER SULLE AUTO ELETTRICHE E PLUG-IN MIGLIORI

“Il panorama dei veicoli elettrici sta cambiando rapidamente e i modelli più recenti stanno attirando un numero maggiore di nuovi acquirenti di auto ricaricabili”, ha affermato Brent Gruber, executive director of the EV practice JD Power. “I proprietari di veicoli elettrici cercano qualità, affidabilità, piacere di guida, sicurezza e funzionalità tecnologiche”. Lo studio del 2023 include 10 criteri di valutazione per le domande poste a 7.073 proprietari di BEV e PHEV dell’anno 2022 – 2023:

accuratezza dell’autonomia dichiarata della batteria;

disponibilità di stazioni di ricarica pubbliche;

autonomia della batteria; costo di proprietà;

piacere di guida;

facilità di ricarica a casa;

design interno ed esterno;

caratteristiche di sicurezza e tecnologia;

assistenza clienti;

qualità;

affidabilità del veicolo.

Lo studio rivela che la soddisfazione tra i nuovi proprietari di auto elettriche è superiore a quella tra chi già possedeva un’auto elettrica per qualità e affidabilità del veicolo (756 contro 749). Mentre il 68% dei nuovi proprietari di auto elettriche di massa hanno puntato ai costi di gestione inferiori attesi e ai crediti/incentivi fiscali, il 75% dei proprietari di EV premium hanno cercato principalmente le prestazioni di guida.

PROBLEMI PIU’ FREQUENTI NELLE AUTO ELETTRICHE NUOVE

I problemi al sistema infotainment continuano ad essere più comuni tra i proprietari di auto elettriche di massa (19,2 problemi riscontrati ogni 100 veicoli, 19,2PP100). Tra i proprietari di auto elettriche premium, i problemi più frequenti sono cigolii e rumori (17,5 PP100) ed esterni (13,6 PP100). Il più grande divario di soddisfazione tra i proprietari di BEV premium e del mercato di massa è la disponibilità della ricarica pubblica, che è fortemente influenzata dalla rete di caricabatterie Tesla. Tra i proprietari di auto elettriche premium, la soddisfazione per la disponibilità della ricarica pubblica è 589, mentre la soddisfazione tra i proprietari di auto ricaricabili del mercato di massa è 341. Anche la possibilità di trainare con le auto elettriche rende più soddisfatti i proprietari. La soddisfazione è maggiore tra i proprietari di veicoli elettrici che hanno utilizzato il proprio veicolo per il traino (779) rispetto ai proprietari che non l’hanno fatto (753). La soddisfazione per l’autonomia è maggiore tra i proprietari che hanno trainato (635) rispetto a quelli che non l’hanno fatto (617).

LE MIGLIORI AUTO ELETTRICHE E PLUG-IN DEL 2023 SECONDO L’INDAGINE JD POWER

Tra le auto elettriche e Plug-in premium migliori secondo l’indagine JD Power, la Rivian R1T si colloca al primo posto in assoluto e al più alto nel segmento BEV premium con un punteggio di 794. La vendita della Rivian in Europa è appesa a una collaborazione tra la Startup USA e Mercedes-Benz, lontana da un accordo formale. Al secondo posto c’è la Tesla Model 3 (759) che assieme a Rivian ha un indice di gradimento superiore alla media di 756. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

L’indagine USA elegge tra le auto elettriche e Plug-in di massa migliori la MINI Cooper Electric al primo posto con un punteggio di 782. A seguire ci sono Kia EV6 (762), Ford Mustang Mach-e (742), Hyundai Ioniq 5 (738), Volkswagen ID.4 (735) e Kia Niro EV (733), con un punteggio superiore alla media di 730. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.