Le auto elettriche più economiche da comprare con gli incentivi

Grazie agli incentivi auto 2023 è possibile acquistare un’auto elettrica beneficiando di uno sconto sulla spesa complessiva. Si tratta di un’opzione da non sottovalutare in quanto consente di ridurre, in modo significativo, il costo per il passaggio a un veicolo a zero emissioni. Ricorrendo alla rottamazione di un’auto usata (almeno Euro 6) è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo, arrivando a risparmiare fino a 5.000 euro sulla spesa. Di seguito andremo a verificare quali sono le auto elettriche più economiche da acquistare ricorrendo all’Ecobonus.

INCENTIVI PER AUTO ELETTRICHE: COME FUNZIONANO

Per risparmiare sull’acquisto di un’auto elettrica è possibile ricorre agli incentivi auto 2023. In particolare, per le auto elettriche, sono disponibili due opzioni, fino a esaurimento dei fondi. L’Ecobonus può essere pari a:

5.000 euro con rottamazione di un autoveicolo M1 almeno Euro 6

con di un autoveicolo M1 almeno Euro 6 3.000 euro senza rottamazione

Bisogna considerare, inoltre, che la normativa fissa un limite di spesa: un’auto elettrica è acquistabile con gli incentivi solo se il suo prezzo di listino è pari o inferiore a 35.000 euro (senza considerare IVA, IPT e messa in strada). Il prezzo massimo “tutto compreso” a cui fare riferimento per poter acquistare un’auto elettrica con il contributo garantito dagli incentivi auto è di circa 42.000 euro. Per un quadro completo sui migliori modelli da comprare è possibile dare un’occhiata alle guide sulle migliori auto elettriche a meno di 35.000 euro e sulle migliori auto elettriche a meno di 40.000 euro. Ecco quali sono le 5 auto elettriche più economiche da acquistare beneficiando dell’Ecobonus.

DACIA SPRING

La prima auto elettrica da acquistare a prezzo ridotto con gli incentivi è la Dacia Spring, uno dei modelli di riferimento del settore della mobilità a zero emissioni. Il crossover ultra compatto di Dacia è lungo circa 3,7 metri, garantendo, però, 4 posti “veri” a bordo. Dal punto di vista tecnico, la Daci Spring è dotata di un motore elettrico da 45 CV che viene abbinato a un pacco batteria da 26,8 kWh. In termini di autonomia, la vettura di Dacia è in grado di percorrere circa 230 chilometri nel ciclo misto WLTP. Considerando un uso esclusivamente urbano, invece, l’autonomia sale fino a 305 chilometri. Grazie alla ricarica rapida, inoltre, è possibile recuperare fino all’80% di autonomia in meno di un’ora. Sul mercato italiano, la Dacia Spring parte da 21.450 euro. Grazie al contributo degli incentivi, il listino si riduce fino a 16.450 euro. Ci sono anche alcuni allestimenti più ricchi in grado di garantire una dotazione maggiore.

RENAULT TWINGO ELECTRIC

Un’altra auto elettrica economica da comprare grazie agli incentivi auto è la Renault Twingo Electric. La city car della casa francese, lunga circa 3,61 metri, è disponibile sul mercato con un motore da 81 CV che viene abbinato a un pacco batteria da 22 kWh. In termini di autonomia, la city car di casa Renault è in grado di garantire fino a 270 chilometri di percorrenza nel ciclo urbano mentre nel ciclo misto l’autonomia si riduce a 190 chilometri. Grazie alla presenza della ricarica rapida, inoltre, è possibile recuperare fino all’80% di autonomia in appena 30 minuti di sosta. Sul mercato italiano, la Renault Twingo Electric è disponibile con un prezzo di 24.050 euro. Con gli incentivi si scende fino a 19.050 euro. Ci sono, però, un paio di allestimenti più ricchi per aumentare la dotazione.

SMART EQ FORTWO

La Smart EQ ForTwo, dotata di un abitacolo a due posti e disponibile anche in versione cabrio, è uno dei simboli della mobilità urbana, grazie alla comodità di utilizzo dovuta alla lunghezza ridotta di 2,69 metri. Dal punto di vista tecnico, la vettura è dotata di un motore da 82 CV che viene affiancato da una batteria da 17,6 kWh. L’autonomia nel ciclo misto è di circa 135 chilometri e con la ricarica rapida bastano 40 minuti per passare dal 10% all’80% di carica. In Italia è possibile acquistare la Smart EQ ForTwo al prezzo di partenza di 25.210 euro. Con gli incentivi, quindi, la vettura parte da 20.210 euro. C’è anche la versione Cabrio che costa 28.577 euro.

DR 1.0 EV

Un’altra auto elettrica economica ma non per questo poco interessante è la DR 1.0 EV. La prima elettrica di casa DR Automobiles è lunga 3,2 metri anche se riesce a proporre un abitacolo a quattro posti, con qualche compromesso per chi si siede dietro. Dal punto di vista tecnico, la city car è dotata di un motore da 61 CV che viene abbinato a un pacco batterie da 31 kWh, in grado di garantire un’autonomia di circa 210 chilometri nel ciclo misto. Sul mercato italiano, l’elettrica di casa DR costa 26.900 euro. Grazie agli incentivi, quindi, è possibile tagliare il prezzo fino a 21.900 euro.

FIAT 500

La Fiat 500 è uno dei modelli di riferimento del mercato a zero emissioni in Italia. Presentata nel 2020, l’elettrica di casa Fiat è disponibile in tre varianti (oltre la berlina ci sono anche la Cabrio e la 3+1). Lunga circa 3,61, metri, l’elettrica di casa Fiat è dotata di un motore da 95 CV che viene abbinato a un pacco batterie da 23,65 kWh in grado di garantire un’autonomia di 190 chilometri. C’è anche una variante con autonomia nettamente superiore grazie a una batteria da 42 kWh. Per la Fiat 500, il listino parte da 28.950 euro. Grazie agli incentivi, quindi, è possibile acquistare l’elettrica di Fiat da 23.950 euro. In listino ci sono diverse altre varianti, considerando sia le altre due varianti di carrozzeria che la versione con batteria più capiente.