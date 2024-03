Kia EV9 vince ai World Car Awards: i motivi del successo

A New York sono andati in scena i World Car Awards 2024, una prestigiosa kermesse che assegna importanti riconoscimenti nell’universo delle quattro ruote. A ottenere il premio più importante di tutti, quello di World Car of the Year 2024, è toccato a un SUV elettrico che fin dal debutto è riuscito a sbalordire per le sue caratteristiche particolari: Kia EV9. Il veicolo a zero emissioni prodotto dal costruttore sudcoreano si è aggiudicato anche un altro titolo, quello di World Electric Vehicle, sbaragliando la concorrenza. Ma quali sono i motivi che risiedono dietro a questo trionfo?

KIA EV9: OTTIENE TANTI RICONOSCIMENTI

Il World Car Awards è una rassegna che conta sul supporto di una prestigiosa giuria composta da 100 illustri giornalisti del settore automobilistico in rappresentanza di 29 Paesi a livello globale. Abbiamo visto trionfare la piccola Volvo EX30 nella categoria di World Urban Car, ma a fare la voce grossa e a guadagnare i premi più rilevanti è stata la Kia EV9. Il grande SUV di Kia, che può essere declinato anche in versione 7 posti disposti su tre file di sedute, ha vinto questi importanti premi grazie al design innovativo, moderno e ficcante, alle sue doti di comfort e abitabilità, alle innovazioni che ha apportato al suo segmento di riferimento, e per il prezzo giudicato accessibile.

“Siamo onorati che Kia EV9 2024 sia stata nominata Auto dell’Anno e World Electric Vehicle Mondiale. Questo trionfo testimonia il nostro costante impegno nel superare i confini della tecnologia e dell’eccellenza del design. Il continuo successo della Kia EV9 ci spingerà a continuare a fornire veicoli eccezionali che ridefiniscono l’esperienza di guida per i clienti di tutto il mondo“, ha commentato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia.

KIA EV9: I SEGRETI DEL GRANDE SUV

Kia EV9 si sviluppa intorno alla piattaforma E-GMP, ed è la prima vettura del marchio a beneficiare della tecnologia a batterie di quarta generazione, con prestazioni al vertice del segmento. Nello specifico, il SUV dispone di un’architettura a 800 Volt per tutte le versioni ed è prevista una batteria da 99,8 kWh. Kia propone per la EV9 un allestimento a motore singolo e trazione posteriore (da 204 CV e 350 Nm) e un altro a doppio motore e trazione integrale (da 385 CV e 600 Nm).

La prima garantisce un’autonomia di 541 km (ciclo WLTP), con la possibilità di recuperare circa 239 km di percorrenza in 15 minuti tramite delle colonnine rapide. Non manca neppure la funzione V2L (Vehicle-to-Load) per poter caricare dispositivi o veicoli esterni attraverso le prese di bordo da 3,6 kW e quella V2G (Vehicle-to-Grid) per dare l’energia in eccesso alla rete (come dimostra l’evento in Norvegia).

KIA EV9: TANTA SICUREZZA

Kia offre un pacchetto tecnologico di altissimo profilo per la sua Kia EV9. Il SUV elettrico – anche da 7 posti – offre un sistema di Livello 3 Highway Driving Pilot, dotato di 15 sensori (inclusi due lidar) per ottenere un campo visivo a 360 gradi: disponibile sui mercati dove questi dispositivi sono omologati. A disposizione anche sistemi di Livello 2 più comuni, come:

Remote Smart Parking 2 : che prevede anche il controllo del veicolo dall’esterno;

: che prevede anche il controllo del veicolo dall’esterno; Smart Cruise Control ;

; Lane Keeping Assist ;

; Intelligent Speed Limit Assist ;

; Highway Driving Assist 2: con controllo del cambio di corsia.

La Kia EV9, che abbiamo visto anche alle prese con la prova dell’alce, è figlia del “Plan S” varato dal costruttore alcuni anni fa. Lunga poco più di 5 metri, offre spazio e comfort a volontà. Il listino prezzi per il mercato italiano parte da 75.500 euro, per la versione d’ingresso, fino a raggiungere gli 81.650 euro dell’allestimento GT-Line che si pone al vertice della piramide.